Trambolin fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli trambolin çeşitleri ve tavsiyeleri

Hem egzersiz yapmak hem de eğlenmek için kullanılan trambolinlerde, birçok renk seçeneği mevcut. Ürün görsellerine ve müşteri yorumlarına bakan alıcılar ürünler hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilir. Stokta olan trambolin modelleri aynı gün içerisinde kargoya veriliyor. %40'a varan indirim fırsatlarıyla satışa çıkarılan ürünlerin tahmini teslimat süresi 3 iş günüdür.

Trambolin Nedir?

Trambolin, çocukların eğlence, yetişkinlerin ise spor yapmak amacıyla kullandığı yaylı bir alettir. Bunun dışında, olimpiyatlarda yer alan jimnastik branşlarından biridir. Sporcular trambolin üzerinde çeşitli hareketler yaparak puan kazamaya çalışır.

Trambolin Nasıl Kullanılır?

En pratik egzersiz aletlerinden biri olan trambolinin üstünde zıplayan kişiler dengede durmaya çalışır. Kurulumu da aynı oranda pratiktir. Egzersize başlamadan önce mutlaka ısınma hareketleri yapılmalıdır. Aksi takdirde eklem ve kaslar zarar görebilir.

Trambolin Ne Amaçla Kullanılır?

Trambolin birçok farklı amaçla kullanılmaktadır. Lunaparklarda ve çocuk parklarında eğlence amaçlı kullanılan trambolinler, yetişkinlerin de egzersiz aletlerinden biridir. Günde 15 - 20 dakika kadar üstünde zıplamak bel ve sırt ağrılarına iyi gelir. Bu aletlerle düzenli aralıklarla egzersiz yapan kişiler hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verir.

Spor ve jimnastik salonlarında da kullanılan trambolin, toksinlerin çok daha kısa sürede atılmasını da sağlıyor.

Trambolin Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Katlanabilir Trambolin:

Kişisel kullanımlar için ideal standartlara sahip olan katlanabilir trambolin, taşıma çantası ile birlikte sipariş edilebilir. Çok az yer kapladığı için de tercih edilen bu ürünler, uygun fiyat garantisiyle alıcılara sunuluyor.

2- Fileli Trambolin:

Gövde kısmı polyester kumaşından imal edilen trambolinler güvenli kullanımlar için idealdir. Ayakları kauçuk olduğu için kaymaz. Hem çocukların hem de yetişkinlerin kullanabileceği fileli trambolinlerin garanti süresi 2 yıldır.

3- Lastikli Trambolin:

Yaylı trambolin modellerine alternatif olarak imal edilen lastikli trambolinler de diğer ürünler gibi hem telefon hem de internetten sipariş edilebilir. Ses çıkarmadığı için evde de rahatlıkla kullanılabilir.

Trambolin Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Trambolin iç mekanda kullanılacaksa tavan yüksekliği ölçülmelidir. Yüksek ayaklı modeller, daha çok dış mekanla için uygundur. Çocuklar için alınacak trambolinlerde ise fileli modeller tercih edilmelidir.