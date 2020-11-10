Tulum fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli tulum modelleri ve tavsiyeleri

Çift renkli ve çiçek desenli tulumlar bu yılın çok satanlar kategorisinde yer alıyor. Son yıllarda moda olan tulum pijama takımlarında ise penguen ve kedi desenli modeller ön planda. Beğenilen tulum modelleri sepete eklenmeden önce fiyat karşılaştırması yapılabilir. Siparişi tamamlanan ürünlerin tahmini teslimat süresi 3 iş günüdür.

Tulum Nedir?

Tulum, hem spor hem de klasik giyinmeyi sevenlerin tercih ettiği tek parçalı bir kadın kıyafetidir. Ekstra giyim konforu sağlayan bu ürünler yılın 4 mevsimi giyilebilir.

Tulum Nasıl Giyilir?

Klasik tulumlar topuklu ayakkabı ve çanta ile birlikte üçlü takım oluşturularak giyilebilir. Bununla birlikte gümüş kolye ve halka küpe gibi takılarla da rahatlıkla kombin yapılabilir.

Tulum Nerelerde Giyilir?

Spor tulumlar en az eşofman takımları kadar rahat olduğu için fitness salonlarında sıklıkla tercih ediliyor. Aksesuar detaylı klasik tulumlar ise elbise ve abiye modellerine alternatif olarak düşünülebilir.

Tulum Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Kışlık tulumlar:

Uzun kollu polar tulumlar, geçen yıl olduğu gibi bu yılın da en çok rağbet gören modellerinden biri oldu. Kapüşonlu ve puantiyeli modellerinde pembe, beyaz, kırmızı ve turuncu gibi canlı renkler öne çıkıyor.

2- Kısa kollu şortlu tulumlar:

Yaz aylarında tercih edilen şortlu tulumlar hafif bir yapıya ve estetik bir görünüme sahip. Gül ve papatya desenli tulumlar, peşin fiyatına 6 ay taksitle de satın alınabilir.

3- Kemer detaylı tulumlar:

Puantiyeli ve kemer detaylı tulumlar, başka herhangi bir aksesuara gerek duymadan, sade bir şekilde giyilebilir. Nostaljik bir görünüme sahip olan kuşaklı tulumlar da aynı kategoride yer alıp alıcıların beğenisine sunuluyor.

4- Fermuarlı balon kol tulumlar:

Özgün tasarımıyla dikkat çeken balon kol tulumlar pamuk ve polyester kumaşından imal ediliyor. Bu ürünler yazın terletmeyen, kış aylarında ise sıcak tutan kumaşı sayesinde dört mevsim giyilebilir.

Diğer seçenekler arasında taş kemerli, düğme ve kumaş detaylı, ekoseli ve bloklu tulum modelleri yer alıyor.

Tulum Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tulumun orijinal ürün olup olmadığı mutlaka bakılmalı ve kumaş kalitesine dikkat edilmelidir. Özellikle viskon ve pamuk kumaşından imal edilen tulumlar uzun ömürlü olduğu için bu ürünlere öncelik tanınmalıdır.