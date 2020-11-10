Pantolon modelleri - En iyi, ucuz kaliteli pantolon fiyatları ve tavsiyeleri

Kadın pantolonlarındaki çeşitler bunlarla sınırlı değil. Özellikle retro tarzda giyinmeyi sevenlerin tercih ettiği ekoseli ve İspanyol paça pantolonlar, uygun fiyat garantisiyle satışa çıkarılıyor. Nostaljik bir görünüme sahip olan bu ürünler, gömlek, ceket ve topuklu ayakkabılarla rahatlıkla kombin yapılabilir.

Pantolon Nedir?

Pantolon, genellikle pamuk, polyester, keten ve elastan kumaşlarından üretilen bir alt giyim ürünüdür. Rengine, boyuna ve tasarıma göre birçok çeşidi bulunmaktadır.

Pantolonla Nasıl Kombin Yapılır?

Klasik pantolonlar daha çok gömlek ve ceket ile kombin yapılabilir. Kravat ve papyon gibi aksesuarlar ise erkeklerin çok daha şık görünmesini sağlıyor. Spor pantolonlarda kombin seçenekleri daha fazladır. Tişört, sweatshirt, kazak gibi kıyafetlerle ikili takım oluşturulabilir.

Pantolon Nerelerde Giyilir?

Kumaş ve keten pantolonlar iş yerinde, düğünlerde ve özel davetlerde tercih edilirken, spor pantolonlar günlük hayatın her alanında giyilebilir.

Pantolon Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Pileli Geniş Paça Pantolon:

Salaş bir görünüme sahip olan spor pantolonlarda ekru, krem ve beyaz gibi açık renkler öne çıkıyor. Düğme detaylı olan modelleri de fiyat farkı olmaksızın satın alınabilir.

2- Yanları Çıtçıtlı Pantolon Modelleri

Günümüzün modasını yansıtan bu pantolonlar polyester ve dokuma kumaştan üretiliyor. %5 elastan kullanıldığı için esneme payı oldukça yüksektir. Özgün tasarımıyla dikkat çeken yanları çıtçıtlı pantolonlar taksitli ödeme seçeneklerinden faydalanılarak sipariş edilebilir.

3- Deri Pantolonlar:

Hem erkek hem de kadın alıcıların büyük ilgi gösterdiği deri pantolonlar, ''Gerçek'' ve ''Suni'' deriden imal ediliyor.

4- Kemer Detaylı Pantolonlar:

Hardal, lila, petrol ve camel gibi farklı renklere ev sahipliği yapan kemer detaylı pantolonlar çok satanlar kategorisinde yer alan bir diğer pantolon modelidir. Düz kesim ve pileli olan çeşitleri de mevcuttur.

Pantolon Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Online mağazalardan alışveriş yapanlar ürün görsellerini inceledikten sonra sipariş vermelidir. Bazı görsellerde yer alan aksesuarlar ürüne dahil değildir. Bu nedenle ürün açıklamaları dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Bunun dışında pantolon satın alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar şunlardır:

1- Kumaş kalitesi

2- Garanti süresi

3- Alıcının diğer kıyafetleri ile olan renk uyumu

4- Fiyatı ve indirim oranları