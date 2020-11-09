Eşofman Takımı modelleri - En iyi, ucuz kaliteli eşofman takımı fiyatları ve tavsiyeleri

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Eşofman Takımı Nedir?

Eşofman takımı, renk ve tasarım olarak birbirini tamamlayan takımlardır. Pijamadan farkı başta spor salonu olmak üzere birçok yerde giyilebilir olmasıdır. Eşofman takımları 'yazlık'', ''kışlık'' ve ''mevsimlik'' olmak üzere üçe ayrılır.

Eşofman Takımı Nasıl Giyilir?

Eşofman takımları alıcılara hazır kombin seçenekleri sunduğu için sıklıkla tercih ediliyor. Bu ürünler genellikle spor ayakkabılar ile birlikte giyilmektedir. Kış günlerinde, eşofmanın üstüne spor ceket görünümünde olan montlardan birini giymek de mümkün. Eşofmanlar takım olarak alınsa dahi tek tek de giyilebilir.

Eşofman Takımları Ne İşe Yarar?

İmal edilen eşofman takımlarının birçoğunda teri çekme özelliği vardır. Spor yaparken bu takımlardan birini giyen kişiler çok daha rahat eder. Bunun dışında günlük hayatta, yürüyüş ve spor yaparken de eşofman takımları sıklıkla giyiliyor. Özellikle spor ve rahat giyinmek isteyenlerin bir numaralı tercihi olan bu ürünler hem rahat hem de şıktır.

Eşofman Takımı Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Erkekler için eşofman takımı modelleri:

Son yıllarda erkeklerin en çok tercih ettiği modellerin başında kapüşonlu eşofman takımı yer alıyor. Kalın ve kaliteli kumaşı su geçirmeyen bu modeller yağmurluk olarak da giyilebiliyor. Lastikli ve kargo cepli olan eşofman altları da 2020 yılının modasını yansıtan ürünlerden bir diğeri. Bu eşofman takımlarında antrasit ve lacivert gibi renk alternatifleri de mevcut.

Kadınlar için eşofman takımı modelleri:

Bu yıl çok satan kadın eşofman takımları: 3 iplik, bisiklet yaka, çift renkli, şerit detaylı ve beli lastikli eşofman takımları. Bu ürünlerde öne çıkan renkler fuşya ve pudra renkleridir.

Eşofman Takımı Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kaliteli bir eşofman takımı alındığı takdirde uzun yıllar boyunca giyebilirsiniz. Bir takımın kalitesini belirleyen en önemli şey ise kumaşın kalitesidir. Hava alan kumaşlar yürüyüş ve spor yaparken de rahat etmenizi sağlar. Ucuza alınmış kalitesiz ürünlerin ise zamanla bakteri üretme riski çok yüksektir.