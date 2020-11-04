Erkek Bot modelleri - En iyi, ucuz kaliteli erkek bot fiyatları ve tavsiyeleri

Kategorilerde siyah, lacivert ve haki gibi alışılmış renklerin dışında birçok renk alternatifi bulunuyor. Farklı kombinler için hardal, kırmızı ve turuncu gibi renklerden biri seçilebilir.

Erkek Bot Modelleri Nedir?

Erkeklerin giyim zevkine uygun olarak üretilen botlar ''spor'' ve ''klasik'' olarak ikiye ayrılmaktadır. Kış ayları dışında mevsimlik olarak da giyilebilen botlar, çeşitli kombin seçeneklerine de ev sahipliği yapıyor.

Erkek Botları Nasıl Giyilir?

Erkek botlarında kombin oluşturmak için renk uyumuna dikkat edilmelidir. Birbirini kapatan renkler yerine kontrast renkler giyilebilir. Örneğin siyah bir pantolon ve turuncu bir bot ile sade ama uyumu yakalamak mümkün. Bunun dışında botların temizliğinde sprey, fırça ve sünger gibi malzemeler kullanılabilir. Ayakkabı temizliğinde bu tür malzemeler kullanmak botların çok daha uzun ömürlü olmasını sağar.

Erkek Botları Ne Amaçla Kullanılır?

Su geçirmediği için yağışlı havalarda giyilen erkek bot modelleri, kış aylarında da sıcak tuttuğu için tercih ediliyor.

Erkek Bot Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Bantlı erkek bot modelleri:

Özellikle 18 - 30 yaş arası genç kuşağın satın aldığı bantlı botlar, spor bir görünüme sahiptir. Beyaz, süt mavisi ve turuncu gibi açık renklerde üretilen bu ürünler, spor ayakkabılara alternatif olarak da giyiliyor.

2- Deri erkek bot modelleri:

Hem sağladığı rahatlık hem de ayak sağlığı için tercih edilen deri bot modelleri erkeklerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. Dış yüzeyinde yer alan gözenekler, hava almasını sağlar ve terleme probleminin önüne geçer. Bu ürünleri de diğer ayakkabılar gibi telefon ve internet üzerinden sipariş etmek mümkün.

3- Desenli erkek bot modelleri:

Krokodil ve yılan desenli erkek bot modelleri son yılların revaçta olan ayakkabı seçeneklerinden bir diğeri. Kamuflaj desenli çeşitleri ise ''outdoor ürünler'' kategorisinde yeni sahiplerini bekliyor.

Uygun fiyata sipariş edilebilecek diğer erkek bot modelleri şunlardır:

1- Çift tokalı bot

2- Nubuk deri bot

3- Kışlık fermuarlı bot

Erkek Bot Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

1- Hafifliğine ve rahatlığına

2- Derisinin kalitesine

3- Antialerjik ve anti bakteriyel olmasına

4- Fiyatlarına ve indirim fırsatlarına

5- Garanti süresine

6- Müşteri yorumlarına