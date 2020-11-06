Vantilatör fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli vantilatör modelleri ve tavsiyeleri

Çalışma prensiplerine göre çeşitli adlar ile anılan vantilatörler kapalı alanlarda kullanılır. İhtiyaç duyulduğu programlara göre tercih edilmektedir. Ayrıca vantilatörler aspiratör, fan, körük gibi isimlerle de bilinmektedir.

Vantilatör Nedir?

Vantilatörler enerji ile dönen çarklardan ibarettir ve hava akımlarında faaliyet göstermektedir. Hava akımı ve havanın yönlendirmesinde vantilatör kullanımı gereklidir. Ayrıca havalandırma sistemlerinde de kullanılan vantilatörler endüstriyel tıp olarak isimlendirilmiştir.

Vantilatörler havayı serinletmek amacı ile kullanılmasından daha farlı bir işleyişe sahiptir. Büyük binalarda, imalathanelerde, evlerde ve iş yerlerinde kullanılan mekanik havalandırma sisteminin ana organlarından birisi olmaktadır.

Vantilatör Ne İşe yarar?

Vantilatörler havalandırma sistemlerinde kullanılmaktadır. Kötü hava katmanlarının yok edilmesine yardımcı olan vantilatörler pek çok alanda tercih edilmektedir. Kapalı olan yerlere çevresel etkiler ile birlikte hava katmanlarının ulaşmaması için basınçlı vantilatörler tercih edilir.

Vantilatör Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Pek çok vantilatör çeşidi bulunmaktadır. Özellikle pek çok amacı bir arada karşılayan ve en sık kullanılan vantilatör modelleri hücreli vantilatör, radyal vantilatör ve aksiyal vantilatörlerdir. Hücreli vantilatörler bireysel ve kamusal iş gücü alanlarında tercih edilmektedir. Oldukça sessiz çalışmaktadır. Ayrıca endüstri alanında da tercih edilen bir model olup düşük ve yüksek debide pek çok çeşit alt grupları da mevcuttur.

Radyal vantilatörler havalandırma sistemlerinde en sık tercih edilen bir ürün grubudur. Ortamdaki hava yoğunluğu ve işlenen hava akımına göre modelleri de mevcuttur. Radyal vantilatörlerin en önemli özelliği ortamlara taze hava aktarması ve toz partiküllerini emmesidir.

Aksiyal vantilatörler ise düşük basınçlı havalandırma sistemidir. Yoğun bir şekilde hava akımı programı gerçekleştirir. Motor bölümü alüminyum gibi malzemeler ile kaplanmıştır. Bu nedenle ısıya karşı dayanıklıdır.

Vantilatör Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Vantilatörlerin kullanım alanlarına göre kendi içinde pek çok çeşide ayrılmaktadır. Bu nedenle vantilatör alırken bazı hususlara dikkat edilmesi çok önemlidir. Dikkat edilecek hususlar şunlardır:

- Alanın büyüklüğü

- Fan niteliğinin belirlenmesi için havanın özellikleri

- Vantilatör ile diğer sistem parçalarının uyumlu olup olmaması

- hava akım debisi ve motor gücü

- Bölmelerdeki hava basınç kayıpları ve

- Statik basınç tayini vantilatör seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar olarak belirtilmektedir.