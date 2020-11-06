Testere fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli testere modelleri ve tavsiyeleri

Günümüzde çok amaçlı testere modelleri de üretilmektedir. Örneğin kavisli kesimler için dekupaj testereler ideal iken, alüminyum malzemelerin kesiminde ise multi ve kılıç testereler kullanılmaktadır.

Testere Nedir?

Testere, kesim, budama, onarım ve tadilat işlerinde sıklıkla kullanıla bir alettir. Mekanizmasının içerisinde dişler ve zincir bulunur. Son yıllarda üretilen elektrikli testereler sayesinde kesimler çok daha hızlı yapılabilmektedir.

Testere Ne İşe Yarar?

Testere, ahşap ve sunta malzemelerin kesiminde kullanılır. Bununla birlikte fayans ve metal eşyaların kesimi için üretilmiş, dişleri çok daha sert olan testere çeşitleri de mevcuttur.

Testere Nasıl Kullanılır?

Öncelikli olarak kullanma kılavuzu okunmalıdır. Özellikle elektrikli ve motorlu testerelerin kullanımında ekstra dikkatli olunmalı. Diğer testereler ise kesilmek istenen materyalin üstünde sabitlenir. İleri geri hareket ederek kesim işlemi gerçekleştirilir. Bazı testerelerin dişlerini değiştirmek de mümkün. Dişleri değiştirirken ve kesme işlemini yaparken güvenlik gereği eldiven takılması gerekir.

Testere Ne Amaçla Kullanılır?

Marangozların en sık kullandığı aletlerden biri olan testereler kavisli ve düz kesimler için kullanılır. Testerelerin diğer kullanım alanları ise şu şekildedir:

- Ev tadilatında

- Bahçe mobilyalarında

- İç ve dış dekorasyonda

Testere Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Budama testeresi olarak da bilinen katlanır testere modelleri ilk seçenekleri oluşturuyor. Bunun dışında ahşap, sunta, plastik malzemelerin kesimi için özel üretilmiş demir testereler de mevcut. Bahçe işlerinde en çok kullanılan model ise eğri uçlu testerelerdir. Yüzeyi krom kaplama olan bu ürünlerin en büyük özelliği dişlerinin değiştirilebiliyor olması. .

Diğer testere modelleri ve çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Kılıflı budama testeresi

Pala testere

Ağaç ahşap demir testeresi

Meyve budama testeresi

Derin oygu testeresi

Çift taraflı Japon testeresi

Testere Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Testerenin hangi amaçla ve ne tür materyallerin kesiminde kullanılacağı çok önemlidir. Buna göre mevcut seçenekler arasından bir testere alınmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da garanti süresidir. Günümüzde üretilen yeni nesil testerelerin garanti süreleri 2 ile 5 yıl arasında değişiyor. Eldiven ve kılıfı ile birlikte üçlü setler halinde satılan testere modelleri de satın alınabilir.