Şemsiye modelleri - En iyi, ucuz kaliteli şemsiye fiyatları ve tavsiyeleri

Hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde yaprak, gül ve papatya desenli şemsiyelere büyük oranda rağbet gösteriliyor. Kedi, uğur böceği ve arı gibi hayvanların resmedildiği modeller de uygun fiyat garantisiyle satışa çıkarılmaktadır. Ek seçenekler arasında çocukların sevdiği çizgi film karakterlerinin yer aldığı şemsiyeler de yer alıyor.

Şemsiye Nedir?

Şemsiye, yağmur, kar ve güneş ışınlarından korunmak için günlük hayatta sık kullanılan bir aksesuardır.

Şemsiye Ne İşe Yarar?

Şemsiye, yağışlı havalarda ıslanmamızı önler. Kaliteli ve dayanıklı kumaşlardan imal edilen şemsiyeler ise rüzgarın hızını keser. Gölgelik olarak kullanılan bahçe ve plaj şemsiyeleri ise güneşin ultraviyole ışınlarından korunmak için kullanılır.

Şemsiye Nasıl Kullanılır?

Şemsiyelerin kullanımı oldukça basittir. Yağışlı havalardan sonra şemsiyeleri kurutmak için ters çevirip bir yere sabitlemek yeterlidir.

Şemsiye Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Su Geçirmez Tam Otomatik Şemsiye:

Otomatik mekanizması sayesinde rahatlıkla açılıp kapanan bu şemsiyelerin garanti süresi 1 yıldır. Sapı kauçuktan yapıldığı için kaymaz. Rüzgara karşı mukavemet gücü yüksek olan tam otomatik şemsiyelerde siyah dışında mavi, lacivert ve beyaz gibi renk alternatifleri de bulunuyor.

2- Puset Şemsiyesi:

Tutucu aparat ile pusetlere takılan şemsiyeler ile %30 arasında değişen indirim fırsatlarıyla satışa çıkarılıyor. Yağışlı havalarda bebeklerin ıslanmasını önleyen bu ürünler aynı zamanda UV 40 korumalıdır. Bebekleri güneşin zararlı ışınlarından korumak için de kullanılabilir.

3- Desenli Şemsiyeler:

Dijital baskılı şemsiyelerde farklı motif ve renk seçenekleri alıcıların beğenisine sunuluyor. 3-14 yaş için özel üretilen şemsiyelerde deniz kızı, fil, yıldız, kedi başta olmak üzere onlarca desen bulunmaktadır. Kataloglarda sadece çocuklar için değil yetişkinler için dijital baskılı şemsiye çeşitleri var. Leopar ve puantiye desenli şemsiyeler sıra dışı tasarımlarıyla büyük ilgi görüyor.

4- Katlanır Şemsiyeler:

Sadece estetik değil aynı zaman kullanışlı bir şemsiye isteyenler katlanır şemsiyelerden birini alabilir. Bu ürünlerin en büyük özelliği çantaya sığacak kadar küçük olmasıdır.

Şemsiye Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kaliteli kumaşlardan imal edilen şemsiyeler çok daha uzun ömürlüdür. Kumaş dışında tellerin dayanıklı olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır. İnce telli şemsiyeler rüzgarlı havalarda zarar görüp kullanılamaz hale gelebilir.