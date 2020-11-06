Portmanto modelleri - En iyi, ucuz kaliteli portmanto fiyatları ve tavsiyeleri

Online mağazaların ''portmanto'' kategorisinde pano askılık çeşitleri de yer alıyor. Özellikle minimal tasarımlardan hoşlananların tercih ettiği bu ürünler çok daha uygun fiyatlarla satışa çıkarılmaktadır. Hem portmanto hem de askılık alan müşterilere ise %30'a varan indirim fırsatları sunuluyor.

Portmanto Nedir?

Vestiyer adıyla da bilinen portmanto askılık, raf ve dolaptan oluşan bir mobilyadır. İçerisinde ayakkabı ve terlikler için ayrı bir bölme bulunur. İlk kez 18. yüzyılda otellerde kullanılmaya başlanan portmantolar, günümüzde, evlerin vazgeçilmez mobilyaları arasında yer alıyor.

Portmanto Ne İşe Yarar?

Portmantolar, eve gelen konukların şapkalarını, paltolarını ve şemsiyelerini asmasına yarar. Ev sahiplerinin ceket ve montları da buraya asılır.

Portmanto Nasıl Kullanılır?

Portmantoların her bir bölmesi farklı bir kıyafet ya da aksesuar için kullanılır. En alt ve üst dolaplara genellikle giyilmeyen terlik ve ayakkabılar konur. Açıkta olan askılıklarına ise günlük hayatta en çok giyilen kıyafetler asılır. Çeşitli balolarda ve davetlerde de portmanto kullanılmaktadır. .

Portmanto Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Çekmeceli ve Aynalı Portmantolar:

Eve ve iş yerlerinde en çok tercih edilen modellerin başında aynalı ve çekmeceli portmantolar geliyor. Hem kullanışlı hem de hesaplı olan bu ürünlerde beyaz, krem ve kahverengi gibi renk seçenekleri de mevcut. Raflarına terlik ve ayakkabı, çekmecelerine eldiven ve şapka gibi aksesuarlar konulabilir.

2- Sürgülü Portmantolar:

Bu yıl hem Türkiye'de hem de dünya genelinde çok satılan sürgülü portmantolar safir meşe ve krem gibi canlı renklerle ima ediliyor.

3- Metal Portmantolar:

Garanti süresi 2 ile 4 yıl arasında değişen metal portmantolar, hem estetik bir görünüme hem de dayanıklı bir yapıya sahip. Bu ürünler de hem telefon hem de Whatsapp üzerinden hızlıca sipariş edilebilir.

Portmanto Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Portmantolar, evlerin girişinde yer aldığı için dış görünümüne mümkün olduğunca dikkat etmekte fayda var. Antrede yer alan halının rengiyle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Kalabalık aileler en az 5 ya da 6 dolaplı olan modellerinden birini seçebilir.

Dar hacimli antreler içinse minimal tasarımlı modellere göz atılmalıdır. Özellikle dolap sayısı az, askı sayısı fazla portmantolar, küçük antreler için idealdir.