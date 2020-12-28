Papağan Kafesi modelleri - En ucuz ve kaliteli papağan kafesleri

Pirinç ve metal gibi dayanıklı malzemelerden imal edilmiş olan papağan kafeslerinin garanti süreleri 1 yıldır. Son yıllarda en çok tercih edilen modellerin başında ise ayaklı ve sehpalı kafesler geliyor.

Papağan Kafesi Nedir?

Papağan kafesi, ''kuş oyuncakları ve aksesuarları'' kategorisinde yer alan bir kafes çeşididir. İçinde suluk ve yemlik için ayrı bir bölüm bulunan bu kafesler, yem ve çeşitli oyuncaklar ile birlikte set olarak satın alınabilir.

Papağan Kafesi Nasıl Temizlenir?

Papağanlar diğer kuş türleri gibi oldukça hassastır ve çok çabuk hastalanırlar. Bu nedenle papağan altlığı her gün mutlaka değiştirilmelidir. On günde bir kafesin telleri de içindeki aksesuarlar ile birlikte silmeyi ihmal etmemeli. Kafes temizliğinde deterjan kullanmak yerine sirke kullanılmalıdır. Kimyasal içermediği için sıklıkla tercih edilen sirke, kafes tellerinin çok daha parlak görünmesini sağlar.

En Ucuz Papağan Kafesi Modelleri Hangileri?

Hem dayanıklı hem de her bütçeye uygun papağan kafesleri uygun fiyat garantisiyle satışa çıkarılıyor. Bu yıl hem Türkiye'de hem de dünya genelinde çok satan papağan kafesi modelleri şunlardır:

1- Ayaklı Papağan Kafesleri :

Paslanmaz çelikten üretilen papağan kafeslerinin en önemli özelliği çekmecelerinin çıkarılabiliyor olması. Bu sayede çok daha kolay bir şekilde temizlenen bu ürünlerin içinde suluk, yemlik ve çeşitli oyuncaklar da yer alıyor. Alıcıların adreslerine garanti belgesi ve montaj şablonu ile gönderilen bu ürünlerin kurulumu son derece pratiktir.

2- Çin Çatılı Papağan Kafesleri

Çin çatılı papağan kafesleri dekoratif bir yapıya sahip olduğu için evlerin her odasında kullanılabilir. Geniş hacmi sayesinde kuşların rahat etmesini sağlayan bu ürünler kredi kartına taksitle ve kapıda ödeme seçenekleriyle satın alınabiliyor. Bu kafeslerin en çok tercih edilen renkleri ise gold ve beyazdır. Diğer çeşitleri gibi temizliği kolaydır ve uzun ömürlü kullanımlar için ideal standartlara sahiptir.

3- Büyük Boy Silindir Kafesler:

Online platformların ''evcil hayvan ürünleri'' kategorisinde yer alan silindir kafesler, az yer kapladığı için tercih ediliyor. Bu ürünler ''papağan kafesi'' adıyla satışa çıkarılsa da muhabbet kuşları ve kanarya besleyenler tarafından da satın alınabilir. Taşıma çantaları ile birlikte 2'li set olarak satışa çıkarılan silindir kafeslerin içerisinde oyun alanı da bulunuyor.

En Kaliteli Papağan Kafesleri Neler?

1- Sehpalı Papağan Kafesleri:

Sehpalı papağan kafesleri de çok satan kafeslerden bir diğeridir. Dekoratif bir görünüme sahip olan bu kafeslerde siyah, gri, krem gibi renk alternatifleri bulunuyor. Dövme demirden imal edilen sehpalı papağan kafeslerinin garanti süresi ise 2 yıldır. Su kapları çelik, tünekleri ise ahşaptır. Çatısı açılabildiği için temizliği oldukça kolaydır. Özellikle büyük papağanlar için uygun olan sehpalı kafesler ile %20 arasında değişen indirim fırsatlarıyla alıcıların beğenisine sunuluyor.

2- Tekerlekli Papağan Kafesleri:

Tekerlekli yapısı sayesinde taşınması son derece kolay olan bu ürünler eğitim kafesi olarak da kullanılabiliyor. Ortasında yer alan kapı büyük olduğu için papağan rahatlıkla çıkabilir. Telefon ve Whatsapp üzerinden sipariş edilen tekerlekli papağan kafesleri demonte olarak gönderilmektedir. Kurulumu da kullanımı kadar kolay olan bu aksesuarlarda kırmızı ve mavi gibi alternatif renk seçenekleri de mevcuttur.

Diğer seçenekler arasında tepsili, galvaniz ve krom papağan kafesleri yer alıyor.