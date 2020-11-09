Köpek maması fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli köpek maması çeşitleri ve tavsiyeleri

Köpeklerin beslenmesinde önemli bir yer tutan konserve mamalar 2'li ve 3'lü paketlerde de satın alınabilir. Toplu alımlarda hem indirim yapılıyor hem de kargo alıcıların adreslerine ücretsiz gönderiliyor. ''Yeni Çıkanlar'' ve ''İndirimdekiler'' kategorisine tıklayan müşteriler alışverişlerini kısa sürede tamamlayabilir.

Köpek Maması Nedir?

Köpekler için üretilmiş, başta tahıllı, tavuklu ve dana etli olmak üzere birçok çeşidi bulunan mamalardır.

Köpek Maması Ne İşe Yarar?

Kuru mamalar, köpeklerin diş ve kemik sağlığını korur. Konserve mamaların ise sindirimi daha kolay olduğu için bağırsak hareketlerini düzenler. Tahıllı mamalar ise köpeklerin bağışıklık sistemini güçlendirir.

Köpek Maması Nasıl Kullanılır?

Yavru ve yetişkin köpekler için ayrı mamalar satın alınmalıdır. Konservedeki mamanın tamamı tek seferde değil 2 ya da 3 öğüne bölerek verilebilir.

Köpek Maması Çeşitleri Nelerdir?

1- Kuzu Etli ve Pirinçli Mamalar:

Köpeklerin hem sağlıklı hem de dengeli beslenmesini isteyen kişiler kuzu etli ve pirinçli mamalardan satın alabilir. Bu ürünlerin en önemli özelliği tamamen doğal bir içeriğe sahip olan organik mamalar olmasıdır. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu mamalar 5, 10 ve 15 kiloluk paketlerde satıla çıkarılıyor

2- Biftekli Yetişkin Köpek Mamaları:

Köpeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen biftekli mamalar ile %30 arasında değişen indirimli fiyatlarıyla satışa çıkarılıyor. Omega 3 ve protein açısından zengin olan bu mamaların içerisinde ciğer maması, işlenmiş hayvansal protein ve kırmızı et unu yer almaktadır.

Uygun fiyata satın alınabilecek diğer köpek maması çeşitleri şunlardır:

1- Portakallı ve morina balıklı köpek mamaları

2- Tavuklu ve narlı mamalar

3- Balıklı yetişkin köpek maması

4- Yaban mersinli köpek mamaları

Köpek Maması Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Köpek mamalarının son tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Tarihi geçen ürünler satıcı mağazaya bildirilmelidir. Tek tip beslenmek köpeklerin sağlığını olumsuz etkiler. Bu nedenle arada bir, farklı mamalar satın alınabilir. Online platformlarda zaman zaman çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bu kampanyaları takip ederek indirim fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

Köpeğinizin bir hastalığı varsa veterinerin önerdiği mamalardan almaya dikkat etmelisiniz.