Klozet modelleri - En iyi, ucuz kaliteli klozet takımı fiyatları ve tavsiyeleri

Klozet, Farsça kökenli bir kelimedir. Farsçadan dilimize geçen klozet kelimesi Latince de aynı anlamda kullanılan “clausus” sözcüğüne benzemektedir. İngilizce de tuvalet ve lavabo olan küçük oda anlamı taşımaktadır. En eski kaynaklara göre klozet kelimesinin anlamı, alafranga hela taşı şeklinde geçmektedir.

Klozet Nedir?

Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte klozet kelimesi, alafranga tuvalet şeklinde tanımlanmıştır. Banyo da yer alan ve porselenden üretilen klozet, insanların boşaltım sistemlerinin çalıştığı zamanlarda dışkının uzaklaştırılmasını sağlayan yapı olarak bulunmaktadır.

Klozet Ne İşe Yarar?

Alaturka tuvaletlerin kullanımındaki zorluktan dolayı üretilmiş olan klozetler hem konfor hem de hijyen açısından daha sağlıklıdır. Atıkların boşaltılması ve uzaklaştırılması amacıyla yapılmış banyoda bulunan tesisatın bir parçasıdır.

Klozet Nasıl Kullanılır?

Klozet, oturma pozisyonunda rahatlıkla kullanılan bir tuvalet biçimidir. Klozete oturma şekilleri günümüzde tartışılsa da alaturka tuvaletlere nazaran daha konforlu olduğu da bilinmektedir.

Klozet Ne Amaçla Kullanılır?

İnsan yapısı gereği vücutta meydana gelen atıkların uzaklaştırılması için tasarlanan klozet sayesinde dışkılardan kurtulmak mümkündür.

Klozet Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Asma klozet, arkadan çıkışlı klozet, gömme rezervuarlı klozet ve duvara sıfır klozet gibi farklı modellerde klozetler bulunmaktadır. Asma klozetler genellikle otellerde kullanılırken günümüzde ev ve iş yerlerinde de sıkça tercih edilmeye başlanmıştır. Oval, D biçimli, köşeli, modern ve ayaklı klozet çeşitleri bulunmaktadır. Klozet fiyatları klasik modellerde 300 TL ile 800 TL arasında değişmektedir. Diğer modellerde ise kullanılan malzeme ve markaya göre 7.000 TL’ ye kadar klozet seçenekleri bulunmaktadır.

Klozet Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Klozet seçerken ilk kriter boyut ve şekil olmaktadır. Hem banyonun biçimine hem de diğer tesisattaki parçalara uygun olması gerekmektedir. Klozet giderinin nasıl yapıldığını bilerek klozet çeşidine karar verilmesi gerekmektedir. Bakımı, temizliği ve kullanımı açısından kaliteli malzemeden üretilmiş olması önemlidir.

Sıradan beyaz veya kırık beyaz olarak üretilen klozet ve rezevuar yerini renkli modellere bırakmaktadır. Kaliteli bakıldığında ve temizliğine önem verildiğinde uzun yıllar renkli klozetler de kullanılmaktadır. Klozet tercihi mutlaka eğimli olandan yana kullanılmalıdır. İnsanların boşaltım sistemi yapısından dolayı rahat bir boşaltım için düz klozetler tercih edilememeli ve alınmamalıdır.