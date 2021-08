E-ticaret sektörünün parlayan yıldızı: azall.com

İlandır

Bir E-Pazar Yeri Platformu fikri nereden ortaya çıktı?

Dünyanın ticari alışkanlığı artık değişkenlik gösteriyor, ticaret artık online tarafa evrildi. Zira insanlar geleneksel ve yorucu alışveriş yerine, evlerinin konforunda istedikleri ürünün ayaklarına gelmesini tercih ediyorlar. Bu doğrultuda, değişen dünyadaki alışveriş trendine entegre olabilmek için, ülkemize kazandırabileceğimiz yeni ve inovatif bir pazaryeri fikri doğdu.

Sizi diğer e pazaryeri sitelerinden ayıran özellik nedir?

aZall.com, DNA’sında bulunan güçlü iletişim yeteneği sayesinde müşterileri ile arasında güven bağını organik olarak oluşturmaktadır. www.azall.com bünyesinde her işletme mağaza açamaz; e-ticaret sektöründe yeterliliğini ispatlayan ve güvenilir işletmelerin mağaza açmasına onay verilir. Bu noktada aZall.com, müşteriler ile mağazalar arasında köprü görevi görerek, e-ticareti güvenilir kılmaktadır. Kullanıcılar genellikle online alışverişlerinde, sitelerin güvenilir olup olmadığını sorgulama noktasındalar. Öyle ki e ticaret sitelerinin çoğu için google aramaları ile ilgili yapılan araştırmalarda, bu site güvenli mi? site kimin? gibi soruların çokca aratıldığını görmekteyiz. Kullanıcıların güvenerek alışveriş yapabileceği platformumuz www.azall.com’dan yapılacak olan alışverişlerde BDDK onaylı ödeme sistemi kullanılmaktadır. Böylece hem müşterilerin ödemeleri, hem de mağazaların alacakları devlet güvencesi altındadır. Bu noktada tüm kullanıcılar güvenilir bir şekilde gönül rahatlığı ile aZall.com 'u kullanabilirler.

www.azall.com olarak biz sadece e-ticarette değil, sosyal sorumluluk alanında da üzerine düşen görevleri yerine getirmeyi hedeflemekteyiz. Projelerimizi hayata geçirirken topluma öncülük etme bilinci ile hareket etmekteyiz.

Sosyal sorumluluk projelerini biraz açar mısınız?

www.azall.com vasıtasıyla alışveriş yapan her birey, aZall.com’daki derneklerden birini seçerek, alışverişinden hemen sonra ilave bir tutar ödemeden, aZall.com iş birliği ile dernek bağışı yapabilmektedir. Burada yapılacak olan bağışta kullanıcının cebinden herhangi bir para çıkmayacağını, bağışın, aZall.com kazancından aktarılacağını vurgulamak isterim. Kullanıcının hayatlara dokunmak için yapacağı tek şey, alışverişini yaparken aZall.com'u tercih etmek olacak. Şeffaflığı ilke edinen anlayışımız doğrultusunda; sizlerin alışverişi sayesinde hayatlarına dokunduğumuz aileleri her ay düzenli çıkan bültenlerimizde paylaşıyoruz. Türk Eğitim Vakfı, Kelebek Çocuklar Derneği, SMA hastalığı ile mücadele derneği ile yapmış olduğumuz sözleşmeler gereği, kullanıcı ödeme sayfasında bu 3 dernekten birini seçerek, ihtiyacı olan hayatlara dokunmanın mutluluğunu yaşayarak alışverişini tamamlıyor ve sertifikası tarafına gönderiliyor.



Peki Emre Demir Kimdir? ve aZall projesi öncesinde ne yapıyordu?

1977 Eskişehir doğumluyum. Tamamen ticaretten gelen bir ailenin evladıyım. Ticaretin içerisinde uzun yıllardır yer almama rağmen aynı zamanda Mühendisim, Demir Şirketler Grubunun yönetim kurulu başkanıyım 20 yılı aşkın tecrübemle inşaat, mekanik ve enerji sistemleri projelerinde yatırımlarım mevcut.

aZall.com da hangi kategoriler mevcut?

Ev & Yaşam, Moda, Elektronik, Anne Bebek, Kozmetin, Kırtasiye, Süper Market, Spor Outdoor, Otomobil, Kitap, Müzik, Eğlence gibi kullanıcıların a dan z ye tüm ihtiyacını karşılayacak, tüm kategorilerde hizmet vermekle birlikte, Ev Yaşam kategorisi bizim için çok değerli bir kategori, kullanıcılarımızın evinin tüm ihtiyaçlarını gelip bulabileceği, bahçe dekorasyonundan, ev tekstiline, mutfak servis veya yemek pişirme ekipmanlarından, banyo dekorasyonuna kadar geniş bir yelpazede tutmayı ve en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

aZall isminin anlamı nedir?

Bu projeye başladığımızda A'dan Z'ye tüm ürünler olacağı için, kısa ve akılda kalıcı olması açısından A'dan Z'ye al anlamına gelen azal olması gerektiğini düşündük. Projemizi uluslararası boyuta taşıma hedefimiz olduğundan, domainin İngilizce olması gerektiğine karar verdik. İngilizcede a'dan Z'ye her şey anlamını taşıyan aZ all isminde karar verdik. Ve domaini Amerika'dan satın aldık. Bu domain ile birlikte karar verdiğimiz sloganlarımızda... ‘A dan Z ye All ’, ‘aZ al hep All’, ‘aZ al yine All’ şeklinde... aZall logosu ise, mouse imlecini temsil eden bir ok ve kuyruğunda e-ticaretin en önemli unsurlarından biri olan hızı, temsil eden çizgilerden oluşmakta.

aZall’ı Kurarken Ne Gibi Zorluklarla Karşılaştınız?

Proje tüm kategorilerden tüm ürünlerin satıldığı bir proje olduğu için, çok büyük bir proje ve böyle bir projeyi hayata geçirmek kolay bir süreç değil, dolayısı ile projeyi profesyonel bir ekiple yürütmek gerekiyor. Hem yazılımsal hem operasyonel olarak deneyimli bir kadroyu bir araya getirerek, projenin şekillenmesini sağlamak hiç kolay olmadı, zira binlerce kategoride milyonlarca ürünün bulunduğu bir platform kurabilmek ve bunu yönetebilmek, ciddi anlamda profesyonellik gerektirmekte. Yazılım sürecinin şekillenmesi ve ayrıca pazaryeri entegrasyon firmaları ile işbirliği sürecini yönetmek, kargo entegrasyonlarını sağlamak ve bitirmek zaman aldı. Bu zorlukları aşarak, projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Türkiye’de online satış sektörünü nasıl görüyorsunuz?

Pandemi dönemi ve sonrasında tüketici davranışları değişim yaşandı. Tüketiciler, pandemi süreci ve sonrasında işletmelere dijital kanallardan daha fazla ulaşmaya başladılar. Pandemi tedbirlerinin getirdiği fiziki kısıtlamaları aşıp e-ticarete yatırım yapan, hizmetlerini dijitale taşıyan, dijital pazarlama verilerini kullanan işletmelerde bu yatırımların karşılığı olarak yüksek oranda karlılık elde etmeye başladılar. Geleneksel ticaretle devam eden işletmeler, değişen pazar dinamiklerine ayak uydurabilmek için dijital pazarlamaya ağrılık vermek zorunda kaldılar. Bu bağlamda kayıtlı e-ticaret satıcı sayısı ise 70 bin civarına ulaştı. Büyümeye paralel olarak kayıtlı e-ticaret satıcı sayısının 100 bini aşmasını bekliyorum. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, 2020’de yüzde 36,5 seviyesine yükselen internet üzerinden alışveriş yapanların oranının ise 2021'de yüzde 38'e çıkacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl 200 milyar TL üzerinde bulunan e-ticaret hacminin bu yıl 250 milyar TL’yi aşması bekleniyor ve kademeli olarak 400 milyar TL’yi ve yakın bir süreçte ise 500 milyar TL barajını yakın zamanda yakalayacağını düşünüyorum.

aZall’ı İleride Nerede Görüyorsunuz?

Projemizin birinci fazında Türkiye'nin 81 iline hizmet veren bir proje haline getirmek bizim ilk hedefimizdi. Bundan sonrasında ise Avrupa'da Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde, vatandaşlarımızın ülkemizde satılan tüm ürünlere rahatlıkla ulaşmasını sağlayacak Yurtdışındaki vatandaşlarımıza hizmet vermek projemizin 2. fazı, ardından www.azall.com u tüm dünyada güvenilerek alışveriş yapılabilen, ülkemizin gururu haline gelmiş bir proje olarak görüyorum.





