Çok Amaçlı Dolap fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli çok amaçlı dolap modelleri ve tavsiyeleri

Çalışma odalarında kitaplık olarak da kullanılan çok amaçlı dolapların fiyatı her bütçeye uygundur. Kapaklı ve raflı dolaplar antrelerde portmanto olarak da kullanılabilir. Çok amaçlı dolapların garanti süresi, üretiminde kullanılan malzemelere göre farklılık gösterir.

Çok Amaçlı Dolap Nedir?

Çok amaçlı dolap, metal ve ahşap gibi malzemelerden üretilen, içine dosya, giysi ve ev eşyalarını konulduğu dolap çeşididir. Ev dışında yurt ve okul gibi kamusal alanlarda da sıklıkla kullanılır.

Çok Amaçlı Dolap Ne İşe Yarar?

Çok amaçlı dolaplar askılık ile birlikte, portmanto olarak kullanılacaksa içine terlik ve ayakkabılar konulabilir. Kavanoz ve şişeler başta olmak mutfaklarda yer kaplayan birçok şeyi düzenli bir şekilde yerleştirmek için bu dolaplardan biri alınabilir.

Çok Amaçlı Dolap Nasıl Kullanılır?

Bu ürünleri daha düzenli kullanmak için eşyalar raflara göre dizilmelidir. Örneğin bir rafa sadece şişeler diğer rafa da kavanozlar konabilir.

Çok Amaçlı Dolap Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolaplar:

Standart ölçülerde üretilen 4 kapaklı çok amaçlı dolaplarda gri, krem ve beyaz gibi açık renkler tercih ediliyor. Suntalam malzemesinden üretilen bu ürünlerin garanti süresi 1 yıldır.

2- 6 Sepetli Mutfak Dolapları

Mutfakların çok daha düzenli görünmesini sağlayan 6 sepeti mutfak dolapları %20 ile %30 arasında değişen indirim oranlarına sahip. İçerisinde yer alan ray sistemi sepetlerin düşmesini engeller. Az yer kapladığı için de tercih edilen 6 sepetli çok amaçlı dolaplar telefon ve internetten sipariş edilebilir.

3- İki Kapılı Çok Amaçlı Dolaplar

Hem oyuncak hem de giysi dolabı olarak kullanılan bu ürünler, bu yılın çok satan modelleri arasında yer alıyor. Estetik bir görünüme sahip olan iki kapılı dolaplar çocuk ve genç odalarında kullanılabilir.

Diğer seçenekler arasında büyük boy plastik dolaplar ve 9 sepetli oyuncak dolapları yer alıyor.

Çok Amaçlı Dolap Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Çok amaçlı dolapların ne için alınacağı önemlidir. Örneğin sadece ev eşyalarını istiflemek için alınacaksa dış görünümünden çok kullanışlı olup olmadığına bakılmalıdır. Hem fonksiyonel hem de dekoratif bir dolap almak isteyenler ise cam kapaklı dolaplardan birini seçebilir.