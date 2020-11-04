Bulaşık Makinesi modelleri - En iyi, ucuz kaliteli Bulaşık Makinesi fiyatları ve tavsiyeleri

3 ve 4 programlı makinelerde bakımlı yıkama seçeneği mevcut. Son yıllarda en çok tercih edilen ürünler ise 5 ve 6 programlı bulaşık makineleri. Bulaşıkları çok daha kısa sürede yıkayan bu makineler, kuru yıkama ve ekstra durulama özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Bulaşık Makinesi Nedir?

Bulaşık makinesi, kaşık, çatal, bardak ve tabakları daha hızlı ve su tasarrufu sağlayarak yıkayan bir makinedir.

Bulaşık Makinesi Ne İşe Yarar?

Mutfaklarda en çok kullanılan beyaz eşyaların başında gelen bulaşık makineleri, bulaşıkların çok daha kısa sürede yıkanmasını sağlar. Kaynar suyla durulama yaptığı için makinenin yıkadığı bulaşıklar, elde yıkanan bulaşıklara göre çok daha temiz olur. Aynı zamanda su tasarrufu sağladığı için aile bütçesine dolaylı olarak katkı sağlar.

Bulaşık Makinesi Nasıl Kullanılır?

Makinenin içine bulaşıkları yerleştirmeden önce bir kabın içine su konmalıdır. Bulaşıklar bu kabın içindeki suda sıyırılıp temizlendikten sonra makineye atılmalıdır. Bulaşıkları suyun altına tutmak çok fazla su harcanmasına neden olur. Direkt makineye atmak ise özellikle tabakların kirli kalmasına neden olabilir.

Bulaşıkları dizerken tabak ve bardakları birbirine çarpmayacak şekilde yerleştirmeliyiz. Aksi takdirde birçok bulaşık kırılabilir ve makine zarar görebilir.

Son olarak ucuz bulaşık deterjanlarından uzak durulmalıdır. Bu deterjanlar çok fazla kimyasal içerdiği için hijyen ve sağlık açısından sakıncalı olabilir.

Bulaşık Makinesi Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Son yıllarda en çok tercih edilen makinelerin başında ankastre bulaşık makineleri geliyor. Mutfak dekorasyonu ile uyumlu olan bu ürünler, dışarıdan bakıldığın mutfak dolaplarıyla aynı görünür. Bunun nedeni kontrol panelinin diğer makineler gibi önde olmamasıdır.

Diğer bulaşık makinelerin program sayısı ise 2 ile 7 arasında değişmektedir. Program sayısı arttıkça ürünlerin özellikleri de farklılık gösterir. İki ve üç programlı makineler ''solo'' adıyla da bilinir ve daha hesaplıdır.

Bulaşık Makinesi Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bulaşık makinesi satın alırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Alıcılar makinenin bir yıkamada kaç litre su harcadığını mutlaka öğrenmeli. Bazı ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkarılsa tek yıkama 15 litre su harcadığı için tercih edilmiyor.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu makinenin kapasitesidir. Özellikle kalabalık aileler geniş hacimli bulaşık makinelerini tercih etmelidir.