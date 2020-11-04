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Haberler >Alışveriş >Ev, Ofis & Yaşam >Ayakkabılık fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli Ayakkabılık modelleri ve tavsiyeleri

Ayakkabılık fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli Ayakkabılık modelleri ve tavsiyeleri

Hürriyet Haber
04.11.2020 - 02:29 | Son Güncelleme:

Ayakkabılık, en çok kullanılan kelimelerden biridir. Kullanım amacı bakımından günlük hayatta önemli bir yere sahiptir. Genellikle evlerin dış kapısının yanında veya antrede bulunurlar. Düzen sağladıkları için büyük bir ihtiyaç olarak kabul ediliyorlar. Ayakkabılık nedir, ne işe yarar, çeşitleri nelerdir detaylı şekilde sizler için derledik.

Ayakkabılık, ayakkabıların saklanması ve konulmasını sağlayan bir araçtır. İhtiyaç durumuna göre ve yerin müsaitliğine göre tabandan tavana oldukları gibi 4-5 raflı da olabiliyorlar.

 Ayakkabılık Nedir?

 İnsanların kendilerinin veya misafirlerinin ayakkabılarını koydukları raflı dolaplara ayakkabılık denir. Müstakil evlerde dış kapının yanında bulunur. Apartman dairelerinde antrede kapının arkasında konuşlandırılıyor. Genellikle ahşaptan yapılırlar.

 Ayakkabılıklar; terlik, yazlık/kışlık ayakkabıların saklanması açısından önemlidirler. Ayrıca gelen misafirlerin ayakkabıları da bu dolaba konulabiliyor. Tertip ve düzen sağladıkları için aileler için büyük bir kullanım rahatlığı sağlıyorlar.

 Ayakkabılık Ne İşe Yarar?

 Aile içindeki bireylerin kendilerine ait olan her türlü ayakkabılarını düzenli bir şekilde saklanmasını, korunması işine yarar. Ev sakinleri ve misafirlerin ev içinde kullanacakları terliklerin düzenli şekilde bulundurulmasını sağlar.

 Ayakkabılık Nasıl Kullanılır?

 Ayakkabılıklar, raflar halindedir. Bu raflar düz olabileceği gibi, hafif yatay da olabilir. Kapağa monte raf şeklinde de olabilir. Aile sakinleri kendileri için bir düzen belirlerler. Bir raf terlikler için ayrılır. Birey sayısına göre raflar bireylerin ayakkabıları için ayrılır. Her aile bireyi ayakkabılarını kendine ayrılan raflara yerleştirir

 Ayakkabılık Ne Amaçla Kullanılır?

 Ayakkabılık, ayakkabıların ortalıkta nahoş ve kalabalık görüntü oluşturmamaları amacıyla kullanılır. Kapının önüne veya içerde çıkarılan ayakkabılar çirkin görüntü oluşturacaktır. Bu görüntünün oluşmaması için ayakkabılıklar üretiliyor. İhtiyaca göre özel yaptırılan veya satın alınan ayakkabılıklar ailedeki bütün ayakkabıların düzenli şekilde saklanmasını sağlıyor.

 Ayakkabılık Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

 Aileler arasında ihtiyaçların çeşitlilik göstermesi ayakkabılıklara da yansıyor. Birçok farklı model ve çeşitlilikte ayakkabılık üretiliyor. Ayakkabılıklar ihtiyaca göre özel imal edilebiliyor. İstenirse fabrikasyon hazır halde de satılan modeller bulunuyor.

 Ayakkabılık modelleri şunlardır;

 1- Çekmeceli ayakkabılıklar

 2- Portmantolu ayakkabılıklar

 3- Banklı ayakkabılıklar

 4- Kapaklı/kapaksız ayakkabılıklar

 5- Aynalı ayakkabılıklar

 Evlerin ihtiyacına göre ayakkabı çeşitleri ve ebatları değişiyor. Yarım, tam boy, çift kapılı, gardırop çeşidi gibi türleri bulunuyor.

 Ayakkabılık Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 Ayakkabılık alırken yerleştireceğiniz yer önemlidir. Konumunu belirledikten sonra raf sayısı öne çıkıyor. Bütün ayakkabılarınızı düzenli şekilde alabilecek ebatta olmalıdır. Kullanışlı olmasına dikkat etmelisiniz. Ekstra çekmeceleri, aynası, eşya koyabileceğiniz gözleri olması kullanım açısından kolaylık sağlayacaktır.

Etiketler: Ayakkabılık fiyatları , içerikhaber

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