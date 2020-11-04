Avize modelleri - En iyi, ucuz kaliteli Avize fiyatları ve tavsiyeleri

Altın ve gümüş renkli taşlarla süslenmiş olan avizeler de iç dekorasyonda önemli bir yer tutuyor. Son derece estetik bir görünüme sahip olan bu ürünler, tasarruflu ampuller ile birlikte de kullanılabilir.

Avize Nedir?

Avizeler, tarihi 10. yüzyıla uzanan, en eski aydınlatma araçlarından biridir. Günümüzde ise sarkıtlar ile birlikte daha çok dekorasyon amaçlı kullanılmaktadır.

Avize Ne İşe Yarar?

Avizeler, güneş almayan evlerde, odaları aydınlatır. Bununla birlikte odalardaki mobilya ve aksesuarların çok daha zarif görünmesini sağlar.

Avize Nasıl Kullanılır?

Avizenin taşları ayda en az bir kez, nemli bir bezle silinmelidir. Bu sayede ışık kaybı önlenmiş olur. Avizenin elektrik bağlantısı ve kurulumu için de bir elektrikçiden yardım almakta fayda var. Kumandalı avizelerin nasıl kullanılacağını öğrenmek için kullanma kılavuzuna bakılmalıdır.

Avize Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

1- Taşlı Avizeler:

Ev dışında butik otellerde, mağazalarda ve iş yerlerinde de sıklıkla kullanılan taşlı avizelerde çok sayıda seçenek var. Kristal taşlı modellerin yanı sıra hem taşlı hem de camlı olan çeşitleri de alıcıların beğenisine sunuluyor.

2- Kumandalı Avizeler:

Ledli ve kumandalı avizeler, nostalji ile modern tasarımı bir arada sunan yeni nesil avize modelleridir. Kumandası ile ışığı kısıp açmak ve tamamen mümkündür. Gün ışığı, sarı ve beyaz renkli olan modellerinde de kumanda ile renklerini değiştirebilirsiniz.

3- 8 Kollu Avizeler:

Ahtapot avize ismiyle de bilinen bu ürünler, diğer modellere oranla daha spor bir görünüme sahiptir. Bu nedenle sadece salonlarda değil, yemek odasında ve mutfaklarda da sıklıkla tercih ediliyor.

4- Retro Avizeler:

Geçmişin izlerini günümüz teknolojisi ile yansıtan retro avizeler özellikle kafelerde sıklıkla kullanılıyor. Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle süslenmiş olan çeşitleri, bu yılın en çok satan modelleri arasında yer almaktadır.

Diğer seçenekler: Camlı Eskitme Avizeler, Halatlı Avizeler, Geometrik Avizeler

Avize Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Avizeler aydınlatma aracı olduğu gibi aynı zamanda dekoratif bir aksesuardır. Bu nedenle satın alınacak ürünlerin dış görünümüne ekstra dikkat etmek gerekiyor. Ek olarak avizenin takılacağı odadaki mobilya ve diğer aksesuarlarla olan uyumu da göz ardı edilmemelidir.