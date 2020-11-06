Telefon fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli akıllı cep telefonu modelleri ve tavsiyeleri

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte akıllı cep telefonları artık çok daha dayanıklı ve kullanışlı hale getirildi. Toza ve suya karşı ekstra dayanıklı olan bu modellerin ortalama garanti süresi 2 -3 yıldır.

Telefon Nedir?

Cep telefonu, insanların iletişim ihtiyacını karşılayan, kablosuz iletişim araçlarıdır. 2000'li yılların başında ev telefonlarının yerine kullanılmaya başlanan cep telefonların yüzde doksanı bataryalıdır. Mevcut seçenekler arasında akülü telefonlar da yer alıyor.

Telefon Ne İşe Yarar?

Akıllı telefonlar, diğer insanlarla yazılı ve sesli iletişime geçmemizi sağlar. Ön ve arka kameralarıyla fotoğraf çektiğimiz telefonlarda birçok filtre seçeneği de bulunuyor. Bunun dışında telefonlar, müzik indirmek ve dinlemek, internete girmek ve oyun oynamak için de kullanılır.

Telefon Nasıl Kullanılır?

Cep telefonlarını sudan ve tozdan korumak için kılıf ile birlikte kullanmak mümkündür. Telefonların şarjı ortalama 10 - 12 saat gider. Bunun için günlük olarak şarj edilmeleri gerekir. Akıllı telefonların menüsüne girerek birçok uygulama indirilebilir ve telefona ek özellikler yüklenebilir. Oyun, müzik ve fotoğraflarla ilgili düzenlemeler de menülerden yapılabilir.

Telefonlar şarj olurken görüşme yapılmamalıdır. Şarj olurken ya da görüşme esnasında ısınan telefonların bataryası değiştirilmelidir.

Telefon Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Yeni çıkan telefonlarda kablosuz şarj özelliği mevcuttur. 30 dakika - 1 saat arası şarj olan bu telefonlar pratik kullanımlar için idealdir. İki arka kameralı telefonlar ise fotoğrafların çok daha net ve kaliteli çekilmesini sağlıyor. Son yıllarda en çok satın alınan bir diğer model ise çift hatlı cep telefonlarıdır. Bu sayede kullanıcılar özel görüşmelerini ayrı iş görüşmelerini ayrı hattan yapabiliyor.

Stereo hoparlörlü telefon modelleri ve çeşitleri de diğer seçenekler arasında yer alıyor. Bu modellerin tamamı 6- 12 aya arasında değişen taksit imkanlarından yararlanılarak satın alınabilir.

Telefon Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Günümüzde onlarca cep telefonu seçeneği var. Bu seçenekler arasından en doğrusunu tercih etmek için modellerin özellikleri karşılaştırılmalı. Özellikle RAM ve işlemciler, bir telefonun performansını doğrudan etkiler. Alıcıların dikkat etmesi gereken diğer özellik ise ekran çözünürlüğüdür. Son yıllarda üretilen akıllı telefonların depolama alanı isteğe bağlı olarak arttırılabilir. Telefonuna daha fazla fotoğraf yüklemek ve müzik indirmek isteyenler arttırılabilir GB'ye sahip modelleri tercih edebilir.