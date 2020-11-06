SSD fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli SSD harddisk modelleri ve tavsiyeleri

Arıza oranının daha düşük olması ve uzun ömürlü yapısından dolayı günümüzde sabit sürücülerin yerini SSD‘ler aldı. Yeni bir SSD almadan önce nasıl çalıştığı ve avantajlarının neler olduğunun bilinmesi fikir vermek açısından yararlıdır.

SSD Nedir?

Hareketli parçaya ihtiyaç duymaksızın çalışan; verileri bir usb sürücüsü ya da bir akıllı telefon aracılığı ile flash bellek yongalarında depolayan aygıttır. Tüm bellek yongalarını aynı anda birleştirme özelliğine sahiptir. Bu sayede kullanıcılar bilgilerine yüksek hızda erişim sağlarlar.

SSD Ne İşe Yarar?

Farklı üretim şekillerinde olmaları dolayısıyla farklı boyutları mevcut olan SSD üretimi daha maliyetlidir. Günümüz koşullarında fiyatları düşse de benzer bir sabit diskten her daim iki katı ücretlerle temin ediliyor. Bu koşul hızlı ve büyük SSD’ler için geçerli olduğundan uygun fiyatlarla temini de mümkündür.

SSD Nasıl Kullanılır?

Veri güncellemesi ve kullanımında SSD daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Tüm veriler, güncellendiği sırada yenilenme gerçekleşir. Eski veriler ise farklı bir bloğa kopyalanmak suretiyle saklanır.

SSD Ne Amaçla Kullanılır?

Bilgisayarınıza takmak suretiyle kullanılır. Hareketli parça içermezler. Bu sayede düşürme ya da sistemin çalışması sırasında sarsılması verilerin kaybolması gibi durumlarla sonuçlanmaz. Özellikle de dizüstü bilgisayarlarda güvenli kullanım ve veri depolama açısından tercih edilmektedir.

SSD Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Uygun fiyatlarla satışa sunulan çeşitleri 500 gb, 1 tb ve 2 tb olarak bilinmektedir. Tercih doğrultusunda en yüksek tb seçmek ilerleyen zamanlarda ihtiyaç doğrultusunda daha yüksek okuma yazma seçenekleri elde etmenize olanak sunar. Makul fiyat dengesi ve performans sunan seçenekleri ile piyasada oldukça tercih edilen ürünler bulunur.

SSD Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İhtiyaç için uygun SSD satın alırken en uygun ürünü tercih etmek için akılda tutulması gereken bir takım özelliklere göz atalım;

Kapasite: ortalama 500 gb satın alırsanız bir düzine kadar oyunu rahatlıkla depolama imkanı bulursunuz.

Hız: en temel avantajı hızı olan SSD’ler her halükarda sabit disklerden dört beş kat daha hızlıdır. Ortalama bir SSD bile oldukça hızlı bir önyükleme süresi elde etmenizi sağlar