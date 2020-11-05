Mouse fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli fare modelleri ve tavsiyeleri

Mouse kelimesi dilimize İngilizceden geçmiştir. Anlamı ise 'fare biçiminde elektronik ürün' şeklinde kullanılmaktadır.

Mouse Nedir? Ve Ne İşe Yarar?

Mouse, 1964 yılında Douglas Engelbart tarafından icat edilmiştir. Mouse, Bilgisayar ekranı içerisinde bulunan ok şeklinde olan imlecin sağa, sola, yukarıya, aşağıya kısaca ekranın her alanına istenilen şekilde yönlendirilmesini sağlayan harici donanım aygıtıdır. Mouselar genellikle iki ya da daha fazla normal tuş ve bir tekerlekli tuştan oluşmaktadır.

Mouse Nasıl kullanılmaktadır?

Mouse, bilgisayardan harici bir şekilde usb kablolu ya da kablosuz olarak bilgisayara bağlanarak veya takılarak kullanılmaktadır. Ayrıca avuç içine oturan mouse, çok rahat bir şekilde çeşitli hareketler yapılarak ve üzerinde bulunan tuşlar kullanılarak kontrollü bir şekilde hareket ettirilmektedir.

Mouse Fiyatları Nedir? En İyi, Ucuz Kaliteli Fare Modelleri Ve Tavsiyeleri Nelerdir?

Mouse fiyatları markasına ve modellerine göre ayrılıp değişkenlik göstermektedir. Ayrıca en iyi, ucuz ve kaliteli bir mouse alınmak isteniyorsa, fare optik okuyucusunun olması, usb port üzerinden çalışması, estetik olması, küçük ve avuca uygun olması, kullanım sağlanan ele uygunluğu gibi durumlar göz önüne alınarak bu seçeneklerde mouse bulunabilir.

Mouse Ne Amaçla Kullanılmaktadır?

Bilgisayarda bulunan menü, program, internet tarayıcısı ve çeşitli uygulamaları seçmek ve ekranda birçok görev yapabilmek amacı ile kullanılmaktadır. Mouse, tek tık, çift tık, seçmek ve sürüklemek üzerine üretilmiştir. Mouse olmadan bilgisayar içerisinde gezinti yapmak çok bir seçenektir.

Mouse Modelleri Ve Çeşitleri Nelerdir?

Mouse çeşitleri;

* Kablosuz Mouse

* Kablolu Mouse

* Kızılötesi Mouse

* Bluetooth Mouse

* Radyo Sinyalli Mouse

* Ledli Optik Mouse

* Yuvarlak Toplu Mouse

* Lazerli Optik Mouse

* 3D Mouse

* Mekanik Mouse

* Dokunsal Mouse

* Touchpad Mouse

* Trakpad Mouse

Mouse çeşitli modellerde bulunabilir. Oyuncu mouse, normal kullanım mouse, seyahat mouse, ofis mouse gibi çeşitlere ayrılmaktadır.

Mouse Satın Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İhtiyacınızı karşılayıp karşılamadığına, kablolu ya da kablosuz olup olmamasına, size uygun tasarımının olmasına, ele avuca oturmasına, yoklama oranlarının dikkat edilmesine, DPİ değerlerine, küçüklük büyülük dengesine, fiyatları ve modellerine, sensör kalitesine, çeşitliliğine, optik ya da lazer olup olmamasına kesinlikle dikkat edilmesi gerekmektedir.