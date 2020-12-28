Lehim Makinesi modelleri - En ucuz ve kaliteli lehim makineleri

Lehim makinesi diğer adıyla havya aleti lehim yapmak için sıklıkla kullanılan bir makinedir. En son teknoloji lehim makinesi model ve fiyatları, lehim makinesinin kullanımında dikkat edilecek hususlar herkes tarafından tam olarak bilinmemektedir.

Lehim Nedir? Neden Yapılır?

Metal parçalarının birbirine yapıştırılması veya tutuşturulması için kullanılan özel kalay ve kurşun karışımına lehim adı verilir. Lehim kopmuş iletken ve metal parçalarını tekrar bir araya getirmek için bir lehim makinesi yani havya ile yüksek sıcaklıkla uygulanan bir işlemdir. Lehimleme metal parçalarını birleştirirken yüksek dayanım ve iletkenlik özelliği kazandırması amacı ile gerçekleştirilir.

Lehimleme Teknikleri Nelerdir?

Lehim, lehim makinesi ile uygulanan bir işlemdir. Lehim eritilen metallerin birleştirilmesi işlemi üzerine kurulmuş bir uygulamadır. Metallerin dayanımına, amaçlarına ve yapısına göre değişen lehimleme teknikleri bulunmaktadır.

Yumuşak lehimleme adı verilen lehimleme yöntemi 450 derecenin altında yapılan işlemlerde uygulanır. Ağır yük taşımayan daha hafif yapılı metallerde ve elektronik sistemlerde yumuşak lehimleme tekniği uygulanmaktadır. Sert lehimleme ise 450 ila 1000 derece arasında uygulanan daha sert bir kuvvet gerektiren lehimleme tekniğine verilen isimdir. Sert lehimleme yöntemi makine sistemlerinde ve ağır yük gerektiren alanlarda uygulanır.

Lehim Makinesi Nedir?

Lehim makinesi lehim işlemini yüksek sıcaklıkta uygulamaya yarayan bir alettir. Diğer adı havya olan lehim makinesi ile uygulanan lehim işleminde alana öncelikli olarak ısı verilir ve metalin erimesi beklenir. Birleştirilecek veya doldurulacak alan lehim ile kapatılarak lehimleme işlemi tamamlanmış olur.

Lehim makinesi lehimleme uygulamalarında en fazla kullanılan araçtır. Kullanım kolaylığı ve pratikliği dolayısıyla tercih edilen lehim makinesi yüksek dayanım sağlayan kaliteli lehimleme uygulaması yapma imkanı vermesiyle de ön plana çıkmaktadır.

Lehim Makinesi Ne İşe Yarar?

Lehim makinesi kopmuş, hasar görmüş ve parçalanmış metal parçalarını belirli bir ısıya maruz bırakarak lehimleyerek birleştirme ve tamir etme uygulamalarında kullanılan bir makinedir. Lehim makinesi metal parçalarındaki kopma ve parçalanmaya dayalı arızaları düzeltmek için kullanılır. Elektronik cihazlar, alaşımlar ve makine konstrüksiyonlarında yaşanan arızalar lehim makinesi yardımı ile kısa sürede giderilebilmektedir.

Lehim Makinesi Nasıl Kullanılır?

Lehim makinesi kullanımı oldukça kolay bir cihazdır. Lehim makinesi kullanmak için öncelikli olarak makineyi bir güç kaynağına bağlamak ve makinenin ısınmasını beklemek gerekmektedir. Isınan lehim makinesi ile ergimiş lehim gerekli alana doldurularak lehimleme işlemi uygulanabilir. Sonrasında lehimin kurumasını beklemek lehimleme işlemini tamamlanması anlamına gelmektedir. Lehim makinelerinin ısınma miktarı ve güç seviyesi uygulamanın yapılacağı alana göre ayarlanabilir özellikle olabilir.

Lehim Makinesi Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Lehim makineleri kullanımı kolay ve pratik cihazlar olmalarına rağmen bazı incelikler de gerektirmektedir. Lehim makinelerini kullanırken dikkat etmeniz gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

- Lehim makinesi sıcakken bir havya levhası üzerine bırakılmalıdır.

- Lehim makinesinin ucu lehimleme sırasında sünger yardımıyla temizlenmelidir.

- Lehim yapılacak bölge tamamen doldurulana kadar lehimleme işlemine devam edilmelidir.

- Lehim makinesinin kullanımı bittikten sonra prizden çekilerek güvenle soğumaya bırakılmalıdır.

Lehim Makinesi Modelleri Nelerdir?

Lehim makinelerinin kullanılacak alana göre farklılaşan modelleri bulunmaktadır. Kendinden ısı ayarlı lehim makinesi modelleri lehimleme işleminin uygulanacağı bölgenin gereksinimine bağlı olarak makine ısısını ayarlamanıza izin veren kullanışlı modellerdir. Kalem uçlu lehim makineleri ince işçilik gerektiren lehimleme uygulamalarında kullanılan makine modellerdir. Bu konudaki detaylı model çeşitlerini lehim makinesi satışı yapan firmalardan ve internet sitelerinden edinebilirsiniz.