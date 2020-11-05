Kettle fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli kettle modelleri ve tavsiyeleri

Kettle, İngilizce kökenli bir kelimedir. Anlamı ise kazan, su kaynatma kabı anlamına gelmektedir. En basit tanımı ile su kaynatmak olan bu ürün hayatımıza pratiklik katmaktadır.

Kettle Nedir? Ne İşe Yarar?

Kettle, su ve diğer sıvıları kaynatmaya yaran elektrikli bir alettir. Kettle sayesinde yemeklere konulan su hızlı bir şekilde kaynatılmaktadır. Ayrıca çay suyu içinde oldukça pratik olup saniyeler içinde kaynatma işlemini gerçekleştirmektedir. Yüksek gerilim ile çalışarak zaman kaybını önlemektedir.

Kettle Nasıl Kullanılır? Nasıl Çalışır?

Yüksek gerilim sayesinde elektrikle çalıştırılmaktadır. Bu da 220 volt alternatif akım demektedir. Kettle üzerinde bulunan düğmeye basılarak akım geçişi sağlanır ve kettle suyu ısıtmaya başlar. Bazı kettle su ısıtıcılarının üzerinde lef ışık bulunmaktadır ve bu ışık çalıştığının göstergesidir. 1000 watt gücünde bir kettle bir suyu 50-100 saniye içerisinde 100 dereceye çıkarmaktadır. Düğmenin altında bulunan anahtara bağlanan termostat sayesinde su derecesi en son noktaya ulaştığında kettle kendini durdurmaktadır.

Kettle Ne Amaçla Kullanılır?

Kettle, her evde mutlaka bulundurulan bir ev eşyasıdır. Kahve, çay, çeşitli toz içeceklerin ve yemeklerin ihtiyacı olan suyu saniyeler içinde kaynatmak için kullanılmaktadır. Zamandan tasarruf, pratiklik, kolaylık amaçlarıyla çok sık bir şekilde kullanılmaktadır.

Kettle Fiyatları Nedir? En İyi Ucuz ve Kaliteli Kettle Modelleri Ve Tavsiyeleri

Düşük kalite, orta kalite ve yüksek kalite olmak üzere birçok çeşitte kettle bulunmaktadır. Fiyatları ise bu kalite oranına, markalarına ve modellerine göre değişim göstermektedir. Tavsiye edilen çeşit ise; led ışığı bulunan ve bu ışık sayesinde suyun kaynamasının bittiğini ya da kaynamaya devam ettiğini bildiren akıllı kettle modelleridir.

Kettle Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kettle alırken,

* Cam ve kaliteli malzemeye sahip olmasına

* Cam olan su ısıtıcıların sıcaklık şoklarına dayanaklı olmasına

* Kireçlere karşı dirençli olmasına

* Güvenilir marka olmasına

* Özellikle çelik ısıtıcıların paslanmaz olmasına

* Kettle ağzının geniş olmasına

* Kireç önleyici filtrenin olmasına

* Uzun bir süre suyu sıcak tutmasına

* Motor gücü ve ısı derecelerine

* Otomatik kapanma özelliğinin bulunmasına

* Güvenilir olup olmamasına kesinlikle dikkat edilmelidir.