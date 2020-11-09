Direnç fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli direnç modelleri ve tavsiyeleri

Direnç, elektronik devrelerin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Farklı güçlerde üretilen bu elemanlar, tekli satılabildiği gibi çoklu ve paket halinde de satılabilmektedir.

Direnç Nedir?

Devre elamanlarından biri olan direnç, sisteme gönderilen akımı sınırlamakla görevlidir. Bu bağlamda direnç, akıma karşı zıt yönde bir zorluk oluşturur. Bu eleman üzerinde aynı zamanda iki enerji arasında bir dönüşüm yaşanır. Buna göre direnç elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştürüldüğü alandır.

Direnç Ne İşe Yarar?

Direncin farklı kullanım alanları vardır. Buna göre direnç ile elektrik akımı sınırlandırılır, sinyal seviyeleri ayarlanabilir ve ısı enerjisi oluşturulabilir. Farklı türde üretilen bu pasif devre elemanlarının çok sayıda kullanım amacı vardır.

Direnç Nasıl Kullanılır?

Direnç, ihtiyaç duyulan devrelere doğrudan takılarak kullanılabilir. Ancak bu noktada devrenin işlevine uygun olarak ve doğru güçte direnç elemanı seçilmesi gerekir. Dirençler elektrik gücü göz önüne alındığında ikiye ayrılırlar. Buna göre büyük güçteki dirençler 2 W üzeri, küçük güçteki dirençler ise 2 W altındaki güce sahiptir.

Direnç Ne Amaçla Kullanılır?

Dirençler, en basit haliyle bir devredeki akımı kontrol etmeye yarayan elemanlardır. Bu kapsamda, paralel ya da seri halde doğrudan devreye bağlanabilir ve kullanılabilirler.

Direnç Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Dirençlerin elektrik gücüne ve kullanım ihtiyacına göre farklı şekillerde çeşitlere ayrılması mümkündür. Buna göre direnç, elektrik gücü bakımından büyük ve küçük olarak iki sınıfa ayrılır. Kullanım gereksinimine göreyse; sabit direnç, ayarlı diren, termistör ve foto direnç olarak listelenebilirler.

Sabit dirençler, ayarlama gerektirmeyen devreler için uygundur. Ayarlı dirençler, hassasiyetin önem arz ettiği işlerde kullanılır. Termistör, ısıyla birlikte etkisi de değişen direnç grubudur. Foto direnç ise adından da anlaşılacağı üzere ışık etkisiyle değeri değişen bir gruptur.

Direnç Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Direnç satın alırken, bu elemanın kullanılacağı devrenin özellikleri göz önüne alınmalıdır. Buna göre direncin değerinin değişip değişmeyeceği ve hangi güçte olması gerektiğine dikkat edilmelidir.

Direnç Fiyatları Nelerdir?

Direnç fiyatları, elemanın gücü ve modeline göre farklı şekillerde listelenmektedir. Bu pasif devre elemanının tekli ya da çoklu alınması da fiyat üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Ancak ortalama değer göz önüne alındığında direnç, ucuz sayılabilecek bir üründür.