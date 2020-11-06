144 Hz Monitör fiyatları - En iyi, ucuz kaliteli 144 Hz monitör modelleri ve tavsiyeleri

Monitörler farklı hızları ve özelliklere sahiptir. Bu özellikler kullanılan bilgisayara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Buna göre seçim yapılır ve bilgisayara bağlanmak suretiyle monitörler değerlendirilir. Aynı zamanda kullanım amacına bağlı olarak da farklı monitörler ön plana çıkmaktadır. Şu an günümüzde 144 Hz monitörler oldukça fazla tercih ediliyor.

144 Hz Monitör Nedir?

144 Hz monitör bilgisayar ekranlarındaki çözünürlük hızı anlamına gelmektedir. Daha doğrusu bilgisayar ekranı üzerindeki yenileme oranı şeklinde ifade etmek mümkün. Bilgisayarın oyun oynarken ya da farklı bir şeyler değerlendirirken geçiş anında takılma yaşamadan kaliteli kullanım imkanı sağlamasıdır.

144 Hz Monitör Ne İşe Yarar?

144 Hz monitör daha yüksek çözünürlük ve kesinti yaşanmadan oyun oynama ya da programları değerlendirme imkanı verir. Görüntü saniyeler içerisinde yenilenmesi ile beraber takılma ya da bozulma yaşanmaz.

144 Hz Monitör Nasıl Kullanılır?

Bu monitörü kullanabilmek için diğer monitörlerde olduğu gibi bilgisayara bağlamak gerekiyor. Masaüstü versiyon ya da dizüstü bilgisayara kabloları vasıtasıyla rahatlıkla bağlantı kurulabilir. Geriye ise bilgisayarı açmak ve farklı oyunlar veya programlar üzerinden kaliteli bir görüntü eşliğinde oyun oynamak kalıyor.

144 Hz Monitör Ne Amaçla Kullanılır?

144 Hz monitör özellikle oyun oynamak için değerlendirilmektedir. Giriş anında herhangi bir takılma ya da görüntü bozukluğu yaratmadığı için, kesintisiz bir çözünürlük elde edilmektedir. Özellikle yüksek kapasitedeki çözünürlük, oyun içerisinde hareket ederken sabit görüntüdeki aynı kaliteyi sağlamaktadır. Aynı zamanda değişik programlar ve günlük kullanım için de değerlendirilir.

144 Hz Monitör Modelleri ve Çeşitleri Nelerdir?

144 Hz monitör modelleri farklı özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir

- Ekran genişliği

- Grafik kalitesi

- Çözünürlük

- Marka

Bu gibi özellikleri ile beraber farklı modelleri markalar eşliğinde tercih edebilir ve kullanabilirsiniz.

144 Hz Monitör Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Özellikle 144 hz monitör satın alırken bazı hususlara dikkat ederek kaliteli bir ekrana sahip olmak mümkün.

- Yenileme hızı en önemli hususlar arasında yer alır.

- Tepki süresine dikkat edilmelidir.

- Doğru markalar içerisinden tercih yapılmalıdır.

- İhtiyaca uygun ekran genişliği tercih edilmelidir.

- Renk uzayına dikkat edilmelidir.