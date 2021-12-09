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40 bin ürün çeşidinde 45 dakikalık teslimat

#Migros#Sanal Market#Migros Sanal Market
40 bin ürün çeşidinde 45 dakikalık teslimat

Migros, yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Migros, Sanal Market siparişlerine “45 Dakikada Teslimat” seçeneğini ekleyerek aile bütçesine uygun 40 bin ürünü 45 dakikada müşterilerine ulaştırmaya başladı.

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Migros, dakikalar içinde hızlı teslimat yapan Migros Hemen seçeneğinin yanı sıra Migros Sanal Market ile  “45 Dakikada Teslimat” alternatifini ekledi. Böylece Migros kalitesiyle 40 bin ürün çeşidi, 45 dakikada müşterilere ulaşmaya başladı.   

Migros Sanal Market, meyve ve sebzeden elektroniğe, içecekten temizlik malzemelerine, temel gıda ürünlerinden kırtasiyeye, evcil hayvan ürünlerinden elektroniğe kadar birçok farklı kategoride on binlerce ürünü Migros tazeliği ve kalitesiyle Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerin adresine ulaştırıyor.  

Migros Sanal Market’in Avrupa’daki ilk online gıda platformu olduğunu belirten Migros E-Ticaret Yönetici Direktörü Orçun Onat, “Online kanallardaki gelişimi arttırmak için bu sene önemli bir adım atarak 10 milyon TL sermayeli yeni bir şirket kurma kararı aldık. Geçtiğimiz yıl 81 ilin tamamında online hizmet vermeye başlayarak 3 kat büyüyen ve 2021 yılı sonunda ise 2 kat büyüyeceğini öngördüğümüz Migros Sanal Market'in satışları, Migros'un konsolide cirosunun yaklaşık %15’ine (tütün ve alkol hariç) ulaştı.” dedi.

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