Zararsız sandığı elektronik sigara hayatını mahvetti… Uçuk sandığı yaralar tehlikeli bir hastalık çıktı

Son yıllarda popülerliği artan elektronik sigaraların sağlık üzerindeki olası zararları konusunda endişeler giderek artıyor. Elektronik sigaraların içerdiği kimyasal maddelerin uzun vadeli etkileri hakkında yapılan araştırmalar, bu cihazların kullanıcıları için ciddi sağlık riskleri taşıdığını ortaya koyuyor.



Amerikan Kalp Derneği’nin yayımladığı yeni rapora göre ise elektronik sigaraların solunum yolu hastalıklarına ve kalp problemlerine yol açabileceği açıklandı. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan bu alışkanlık, nikotin bağımlılığı ve beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilme potansiyeli de taşıyor.



Uzmanlar elektronik sigaraların pazarlanan ‘zararsız’ imajına rağmen, içerdikleri kimyasalların potansiyel sağlık tehditlerini göz ardı etmemek gerektiğini vurguluyor.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin (CDC) bulgularına göre Amerika’da ilkokul öğrencilerinin yarısı elektronik sigara bağımlısı. Yapılan araştırmalara göre ülkede yaklaşık 2,1 milyondan fazla çocuk düzenli olarak elektronik sigara kullanıyor. Türkiye’de de Şubat 2020’de satış ve ithalatının yasaklanmasına rağmen internet üzerinden elektronik sigara satışı sürüyor. Google’da ‘e-sigara’ diye yapılan aramalarda çok sayıda şirketin satış yaptığı görülüyor.

UÇUK ZANNETTİ TEHLİKELİ BİR HASTALIK ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Daily Mail’de yer alan bir habere göre 22 yaşındaki Endonezyalı genç bir kadın, ağzının içinde ve çevresinde yemek yerken acı veren yaralardan şikâyet ederek ‘Endonezya Üniversitesi Ağız Hastalıkları Bölümü’ne gitti. Genç kadın; dudağı, ağzının içi ve çevresinde oluşan sivilcelerden rahatsızdı.

Doktorlar hastanın yanaklarının iç kısmında, dilinde ve ağız tabanında yara, kabuklanma ve kanayan bir alan gözlemledi. Hastaya ilk önce uçuk testi yapıldı ancak sonuçlar negatif çıktı.





Genç kadına yaşam tarzı değişiklikleri hakkında soru sorulduğunda ise semptomlarının alevlenmesinden yaklaşık bir yıl önce elektronik sigara kullanmaya başladığını söyledi. Yapılan detaylı incelemelerden sonra uzmanlar, hastaya ağız içinde ya da çevresinde görülen bir tür cilt rahatsızlığı olanteşhisi koydu.

Hastalıkla ilgili Türk Dermatoloji Derneği’nin sitesinde yer alan bilgiye göre eritema multiforme; çeşitli uyaranlarla deri ve mukozalarda ani olarak gelişen ve tekrar etme eğilimi gösteren ciddi bir hastalık olarak tanımlanıyor.



Elektronik sigaraların pek çok çeşidi bulunuyor. En popüler olanlarından biri de tek kullanımlık e-sigaralar… Çevrimiçi arama eğilimleri, tek kullanımlık e-sigaraların popülaritesinin arttığını gösteriyor. Tobacco Control dergisinde yayımlanan ‘Tek kullanımlık e-sigara cihazlarının yükselişi’ başlıklı makalede, bir Google aramasının ilk sonuç sayfasında 30’dan fazla markanın tek kullanımlık ürünleriyle ilgili başlıklar yer aldığı ve cihazların düşük fiyatlarla satıldığı vurgulanıyor.

HER YIL 200 BİN KİŞİYİ ETKİLİYOR!



Vakayı ABD’deki bir tıp dergisinde açıklayan akademisyenler, olayın büyük olasılıkla elektronik sigarayla bağlantılı olduğunu açıkladı. Uzmanlar eritema multiformenin elektronik sigaradaki propilen glikol, gliserin, nikotin, tatlandırıcılar veya diğer toksinler gibi belirli maddeler tarafından tetiklenebileceğine dikkat çektiler.







Eritema multiforme, ABD’de her yıl yaklaşık 200 bin kişiyi etkiliyor. Semptomlar arasında bazen kaşıntılı veya ağrılı olabilen pembe ya da kırmızı renkteki ağız lezyonlarının yanı sıra eklem ağrısı, ateş ve kaşıntı yer alıyor. İlginç olansa bu durum vücudun her yerinde ortaya çıkabiliyor.

Cilt rahatsızlığının küçük vakaları kendi kendine düzelebilirken, daha ciddi vakaların temel nedene bağlı olarak steroidler, alerji ilaçları, antiseptikler veya antivirallerle tedavi edilmesi gerekebiliyor.

Aşırı durumlarda, eğer hasta yemek yiyemiyorsa ya da çok fazla ağrı çekiyorsa veya ciddi derecede susuz kalmışsa hastaneye yatırılması gerekebiliyor.



Yeni nesil elektronik sigaraların neden olduğu hastalıklar içinde en çok üzerinde durulan ise ‘EVALI’… EVALI’yi daha önce sigaralarla ilgili yaptığım bir haberde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu’ya sorduğumda şu önemli bilgilerin altını çizmişti; “EVALI (E-cigarette and vaping use associated lung injury) hastalığı Türkçede ‘ağlayan akciğer’ ve ‘patlamış mısır hastalığı’ olarak da adlandırılan bronşiolitis obliterans hastalığının bir türü. Genel olarak akciğerde meydana geliyor. Akciğerler, zararlı kimyasala maruz kaldığı için ağlıyor. Ağlayan akciğerler, ileride akciğer yapısının bozulmasıyla ortaya çıkan tüm akciğer hastalıklarını da tetikliyor. Hatta yakın vadede ölüme kadar giden sonuçlara neden oluyor. Ayrıca bu ürünler sigaranın 15-20 yılda verdiği hasarı 3-5 ay gibi kısa bir sürede verebiliyor. Bu nedenle kullanımı kontrol altına alınmalı ve çocuklarımızdan uzak tutmalıyız.”

Avrupa’da yapılan pek çok araştırmaya göre yeni nesil elektronik sigaralar dahil olmak üzere tüm e-sigaraların aynen sigara gibi kansere yol açtığı kanıtlandı. Uzm. Dr. Mesut Bayraktaroğlu ile daha önce bu konuyu konuştuğumda “Sigara içenlerde kanser görülme yaşı sigaraya başlama ve miktarına bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle 60 iken, e-sigara türevleri içenlerde bu yaş 45-50'dir” diyerek önemli bir bilgi paylaşmıştı. Uzm. Dr. Bayraktaroğlu bunun nedenini de bu ürünlerde sigaranın dışında içeriği belli olmayan aromatik yağlar, likitler ve kanserojen maddelerin ısıtılarak solunması olduğunun altını çizmişti.

