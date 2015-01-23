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Zalatta’dan takdir belgesi alan öğrencilere hediye

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Zalatta’dan takdir belgesi alan öğrencilere hediye
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Takdir belgelerini paylaşan öğrencileri lezzetli sürprizler bekliyor.

Lezzet kaşiflerinin yeni gözdesi Zalatta Cafe&Restaurant takdirlik öğrencileri lezzetli hediyelerle ödüllendiriyor.

İstanbul’un tarihi Beşiktaş Çarşısında hizmet veren Zalatta Cafe & Restaurant ilk yarıyılda çok çalışıp yorulan takdirlik öğrencilere enfes ödüller veriyor. Takdir belgelerinin fotoğrafını çekip, Zalatta’nın Facebook sayfasından paylaşan öğrenciler sürpriz yiyecek, içecek ve tatlılarla ödüllendiriliyor.

Takdir belgelerinin fotoğrafını paylaşan öğrenciler, Zalatta'dan dilediği Salata çeşitlerinden birini veya yeni lezzet Zalatta Steak Burger'i seçebilir, başarılarını nefis yemeklerle kutlayabilirler.

Zalatta Cafe&Restaurant Facebook adresi: www.facebook.com/ZalattaTR

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