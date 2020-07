Yüzü aşkın tarif “Alerji Dostu Tarifler” kitabında

Alerjik çocuklara özel sütsüz, yumurtasız ve glütensiz tarifler, Alerji ile Yaşam Derneği ile Çocuk Alerji ve Astım Akademisi’nin (ÇAAAD) katkılarıyla hazırlanan “Alerji Dostu Tarifler” adlı kitapta bir araya getirildi.

Yemekte konuşan Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceylan, Besin Alerjisi Farkındalık Haftası’nın gelişmiş ülkelerdeki gibi Türkiye’de de kutlanması için öncülük ettiklerini hatırlatarak, “2015 yılından bu yana kendi imkânlarımızla gerçekleştirdiğimiz kampanyalar ile hem binlerce alerjik çocuk ailesine ulaştık hem de toplumda farkındalık oluşturulmasına katkı sağladık” dedi. Özlem Ceylan, “Alerji Dostu Tarifler” kitabının ortaya çıkış sürecini ise şu sözlerle dile getirdi: “2018 Besin Alerjisi Farkındalık Haftası kapsamında bir yemek yarışması düzenleyerek sütsüz, yumurtasız, glütensiz; genel alerjen ve rafine şeker içermeyen ama doğal, katkısız ve lezzetli tariflerin de türetilebileceğini herkese göstermek istedik. “Alerjik Çocuklarımıza Sağlıklı Yemekler Yapalım” çağrısıyla gerçekleştirdiğimiz bu yarışmada, anneler çocuklarının yiyemedikleri yemekleri alerjilerine uygun şekilde farklı malzemelerle baştan yarattı. 2016 yılında bebekvealerji.com sitesinde yayımladığımız sütsüz, yumurtasız, glütensiz tarif videolarıyla yemek yarışması kapsamında ortaya çıkan yaratıcı ve sağlıklı tarifleri birleştirip bir yemek kitabı haline getirerek tüm alerjik çocuk ailelerine ulaştırmak istedik.”

BESİN ALERJİLERİ ÖZELLİKLE SON ON YILDA CİDDİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi (ÇAAAD) Başkanı Prof. Dr. Nermin Güler de, besin alerjilerinin özellikle son on yılda hem Türkiye’de hem de dünyada ciddi artış gösterdiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Nermin Güler, Türkiye’de her 17 çocuktan birinde besin alerjisi görüldüğüne ve tıptaki tüm gelişmelere rağmen, henüz köklü bir tedavi yöntemi geliştirilemediğine işaret ederek, “Besin alerjisi olan bir çocuğun bakımında atılacak ilk adım, alerjik besinden kaçınmaktır. Ancak bunu sağlamak her zaman kolay olmuyor, çocuklarımıza ve ailelerine ayrı bir sorumluluk getirerek stres yaratıyor. Besin alerjili çocuklarımızın mutlu ve sağlıklı yaşamaları için zevkle yiyebilecekleri yemeklere ihtiyaçları var. Sağlıklı, besleyici ve çocuklar için cazip yemekleri hazırlamak da yaratıcı annelerimizin gayretleriyle mümkün oluyor. Bu kitabın, yemek istediklerinden besin alerjisi nedeniyle mahrum kalan tüm çocuklarımızın sağlık ve mutluluklarına katkıda bulunması diliyorum” diye konuştu.

ALERJİK BESLENMEDE GIDA GÜVENLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Çocuk Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu ise alerjik çocukların beslenmesini güvenli gıdalardan oluşan menülerle çeşitlendirmenin çok önemli olduğunu söyleyerek. “beslenmedeki yasaklar sadece çocuğun değil tüm ailenin mutfağını ve yaşam biçimini olumsuz etkiler. Bu tarifleri onların beslenmesini renklendireceğini kendilerinin ve ailelerin yaşam kalitesini iyileştireceğini düşünüyorum” dedi.

Besin Alerjisi Farkındalık haftası dolayısıyla çocukların gösterdiği birçok belirtinin alerji kökenli olabileceğini ebeveynlere anlatmayı amaçlayan ve alerjide erken tanının önemine değinen farkındalık videosu ise tüm sosyal medya mecralarında yayınlandı.

“Alerji Dostu Tarifler” kitabında alerji dostu 175 tarif yer alıyor. Anneler arasındaki dayanışmanın eseri olan kitap, kahvaltıdan hamur işlerine, soslardan kremalara birçok tarifin alerji dostu ve sağlıklı şekilde hazırlanabileceğini gösteriyor.