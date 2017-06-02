Yuva seçerken önceliğiniz nedir?

Ne İstediğinizi İyi Bilin

İlk olarak aileler ne istediklerini iyi bilmeli. Yuvanın işinize mi yakın olmasını istersiniz yoksa evinizin yakınında mı olmasını tercih edersiniz? Bazı yuvalar eğitime, bazı yuvalar sosyal, duygusal gelişime ve de davranış biçimlerinin oturtulmasına daha fazla ağırlık verir. Sizin tercihinize göre bir yuva seçmeniz önemlidir. Bütün bunları önceden belirlemek doğru karar vermenize yardımcı olacaktır.

Araştırmaya Başlayın

Çevrenizdeki insanlardan yuvalar hakkında tavsiyeler alabilirsiniz. Güvendiğiniz kişilerle fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Öneriler yuva seçiminize büyük katkıda bulunacaktır.

Uzmanlardan Yardım Alın

Aile Çocuk Bakım Ulusal Derneğine göre, çocuğunuz için yuva seçimi konusunda uzmanlardan aldığınız bilgiler sağlıklı karar vermenize yardımcı olacaktır. Bu konuyla ilgili uzman görüşlerinden mutlaka faydalanmalısınız.

Yuvayı Ziyaret Edin

Anne-babanın çocuğun gideceği yuvayı çocuk olmadan seçmeleri ve karar verdikten sonra çocuğu götürmeleri uygundur. Mutlaka görevlilerle, öğretmenlerle yüz yüze ayrıntılı konuşun. Çocuğunuzun zihinsel, bedensel, duygusal, sosyal gelişimlerini destekleyici programlar olup olmadığını, hangi yemeklerin verildiğini, uyku düzenini ve daha birçok merak ettiğiniz konuyu detaylı biçimde öğrenin.

Çocuğunuz gelişiminin bir özelliği olarak sosyalleşmek, başka çocuklarla bir arada olmak ihtiyacındadır. Yuvalar çocukların birlikte hareket edebilmelerini sağlar ve onların oyun oynama ihtiyacını karşılarlar. Çocuğunuzun güçlü iletişim kurmasını sağlamak için evde bakım yerine yuvayı tercih etmek daha uygundur.

Önemli bir diğer konu da sınıf mevcududur. Kalabalık ortamlarda çocukla birebir ilgilenmek çok daha zor olacaktır. Bu yüzden az çocukla daha verimli ve disiplinli dersler sağlanacaktır.

Çocuğunuz Yuvayı Test Etsin

Yuvayı siz gezdikten sonra 1 günlüğüne çocuğunuzu orada bırakmanız, onun orayı isteyip, istemeyeceğini anlamanız gerekir. Çocuğu kendi öğretmeniyle tanıştırdıktan sonra yuva eğitmeni çocuğa yuva hakkında bilgiler verebilir. Böylelikle çocuğunuzun tutum ve davranışlarına göre yuva seçiminde daha sağlıklı kararlar alabilirsiniz.