Yumuşak ve lezzetli bir hindi pişirmek için öneriler

Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı sofralarında baş tacı edilen hindi etine olan ilgi de artmaya başladı. Yeni yıl öncesi yılbaşının simgelerinden olan hindi eti, yeni yıla evinde girmek isteyenlerle birlikte restoran ve otel sahiplerinin de ilk tercihi. Kolesterolü düşük ancak proteini yüksek bir hayvansal protein kaynağı olan hindi eti, günlük beslenmemiz içinde henüz hak ettiği yeri bulamasa da yeni yıl yaklaşınca daha popüler hale geliyor.

Hindi eti besin değerinin yüksek olması, yağ ve kolesterol içeriğinin düşük olması, çeşitli ürünlerle işlenebilmesi ve lezzeti ile dünyada birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Ülkemizde ağırlıklı olarak yeni yıl döneminde gündeme gelen hindi eti B1 ve B2 vitaminleri bakımından da zengin bir besin. Ayrıca, hindi eti tavuk eti gibi kalp damar hastalıklarının engellenmesinde de önemli bir yer tutuyor.

HİNDİ PİŞİRMEK DÜŞÜNÜLDÜĞÜ KADAR ‘ZOR’ DEĞİL

Birçok kişi yeni yıl sofralarını renklendiren hindinin pişirilmesi “zor” bir seçenek olduğunu düşünür. Oysa mutfak uzmanlarına göre bu iş hiç de zor değil, sadece bazı konulara dikkat etmek lazım.

Uzmanların önerdiği püf noktaları şöyle…

Hindi pişirilmeden önce zeytinyağı, sirke veya limon suyu, tuz, biber ve baharatlarla marine edilirse daha lezzetli olur. Böyle bir karışımda hindinin buzdolabında 2 güne kadar bekletilmesi mümkündür.

Hindi eti bıçakla delinerek içine biberiye, defne yaprağı yerleştirilebilir. Fırınlamadan önce tepsiye yerleştirilecek havuç, kuru soğan, sarımsak, kök kereviz hindiye ayrı bir lezzet katar.

Hindinin üstünün iyice kızarması ve özel olarak tatlanması için, pişme süresi bitmeden 15 dakika önce 3-4 yemek kaşığı ılık suyla inceltilmiş bal fırçayla hindinin üzerine sürülür. Böylece hindi parlak, nar ve özel lezzetli bir hale gelir.

-Hindinin pişirileceği kabın büyüklüğü de önem taşır. Hindi kaba konduğunda çevresinde 5 ila 7-8 cm boşluk olursa mükemmel pişme kalitesi yakalanır.

-Hindi 160 derece ısıda uzun süre pişirilir. 2-4,5 kg arasındaki hindiler 2-3 saatte, 5-7,5 kg arasındakiler 3-4 saatte, 8-12,5 kg arasındakiler ise 4-5 saatte pişer.

HİNDİ PİŞİRMEK İÇİN YETERLİ VAKTİ OLMAYANLAR…

Alışkanlıklarından vazgeçmek istemeyenler yılbaşı sofralarını çeşitli baharatlar ve içeriklerle zenginleştirilen tavuk eti ile renklendiriyor. Yıl boyunca yüksek protein değeri, besleyiciliği ve ekonomik olması ile tüketicilerinin kalbini kazanan tavuk eti, yılbaşı sofralarının da tercih edileni olmaya devam ediyor. Yeni yılı karşılarken formuna dikkat edenlerin de ilk tercihi olan tavuk eti ve hindi eti uzun yıllar daha sofralarda yerini almaya devam edecek.

Hindi eti için yeterli vakti olmayanlar ya da yeni yıla girerken de alışkanlıklarını terk edemeyenler için lezzeti ve pişirme basitliği göz önüne alındığında fırında tavuk çeşitleri, farklı baharat, sebze ve içeriklerle zenginleştirildiğinde özellikle yılbaşı akşamları için ideal bir başka seçenek olabiliyor.