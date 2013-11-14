Yetişkin Etkinlik
Gezi Parkı eylemleri sırasında vurulan Berkin için ünlü sanatçılar sahnede!
Gezi Parkı eylemleri sırasında ekmek almaya giderken polisin başından gaz fişeğiyle vurduğu, bu nedenle de aylardır uyutulan 14 yaşındaki Berkin Elvan için dayanışma konseri düzenleniyor.
Cahit Berkay, Hakan Yeşilyurt, Pınar Aydınlar, Yaşar Kurt, Güvenç Dağüstün gibi sanatçıların destek vereceği konser, 18 Kasım Pazartesi günü Jolly Joker İstanbul'da saat 20:00 ile 24:00 arası gerçekleştirilecek.
Konsere, Berkin Elvan'a yapılacak olan bağışla giriş yapılabilecek ve tüm gelir Berkin’in ailesine verilecek.
Bağışlar, konser öncesinde kapıda yapılacaktır.
Yer: Jolly Joker İstanbul
Adres: Hüseyinağa Mh., Balo Sk No:22, 34435 İstanbul
Telefon: (0212) 249 07 49
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