Yerçekimine karşı 'Egzersiz istasyonu'

Kendi ağırlığınız ile yerçekimine karşı yaptığınız antrenmanlarda sakatlanma riski de minimize eden egzersiz istasyonu, hem ilk defa spor yapacak olanların hem de profesyonel sporcuların hedeflerine minimum sakatlık riski ile kısa zaman içerisinde ulaşmalarını sağlayabilecek bir antrenman tekniği olan ‘fonksiyonel antrenman’ trendi yükseliyor. Kalp sağlığı için sadece kardiyo yapmak ya da kas kütlesinde artış hedefiyle sadece kuvvet antrenmanına odaklanmak yerine egzersiz istasyonuyla sınırlı bir alan içinde kişisel egzersiz programları oluşturarak kısa zamanda esnekliğinizi artırıp, vücudunuzun sınırlarını zorlayabilirsiniz.

KÜÇÜK GRUP EGZERSİZİ OLARAK DA EĞLENCELİ BİR SEÇENEK

Vücudun işlevsellik kazanmasını amaçlayan ve tüm vücudu çalıştıracak hareketlerin art arda, farklı yoğunlukta ve sürede yapıldığı bir antrenman disiplini olan fonksiyonel antrenman, küçük grupların antrenmanları için de bir seçenek olduğundan arkadaşlarınızla eğlenceli egzersiz rutini oluşturabilirsiniz.

Sınırlı bir alan içinde neredeyse sınırsız eğitim yapılandırmasıyla bütünsel, kişisel egzersiz programları oluşturmanıza imkan veren Life Fitness SYNRGY egzersiz istasyonu fonksiyonel egzersiz için doğru seçim olabilir. SYNRGY ile kendi vücut ağırlığınızı , TRX suspensionTrainer’ı , direnç egzersizlerini, halat ve pivot eğitimi kombinasyonlarını kullanarak kendi kişisel programınızı oluşturabilirsiniz. SYNRGY™ hem kendi vücut ağırlığımızı kullanarak yapılan egzersizleri hem de TRX suspension trainer gibi kolay taşınabilir egzersiz ekipmanlarının kullanılabildiği bir antrenman istasyonudur. SYNRGY™ kullandığınız birçok aksesuarı depolama alanına da sahiptir.

TEK EKİPMAN, SINIRSIZ SEÇENEK

Fonksiyonel egzersizde bir değişim olan ve tek bir yerde neredeyse sınırsız çeşitlilikte egzersiz seçeneği sunan Life Fitness SYNRGY egzersiz istasyonu, küçük grup egzersizinin başarısını temel alırken antrenörlerin ihtiyacı olan yapısal alanı sağlar, neredeyse sınırsız yapılandırılabilirlik sunar ve çoğu tesise sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.

FONKSİYONEL ANTRENMANIN FAYDALARI

Kullanıcılar hem eğleniyor, hem de sayısız egzersiz seçeneğine sahip oluyor.

Kuvvet, dayanıklılık ve esnekliği arttıracak egzersizler yapılabilir.

Kardiyovasküler egzersizler kullanılarak Metabolizma hızının artırılmasına yardımcı olur.

Vücut duruşumuzun düzelmesine yardımcı olan birçok egzersiz yapılabilir.