Yeni yılın favorisi sağlıklı menüler

FitChef yeni yılda da sizinle. Kişiye özel diyetisyen eşliğinde belirlenen gramajlarda hazırlanan menülerle sağlıklı beslenmeyi sürdürülebilir hale getirebilirsiniz. fitchef.com.tr’ye girip diyetisyen danışmanlığında gramajı size özel olan bir menü oluşturarak kalori hesabı ile geçen öğünler yerine, en taze malzemeler ile hazırlanmış sağlıklı lezzetlerin keyfini çıkaracağınız zamanları yaratabilirsiniz.

FitChef’in hijyenik mutfağında özenle hazırlanan nefis yemekleri farklı periyotlarda satın alarak her gün belirlediğiniz saat aralığında adrese teslim edilmesini de sağlayabilir, sevdiklerinizin yanında olamadığınızda bile iyi beslenmelerini düşündüğünüzü gösterebilirsiniz.

FitChef’in menüleri arasında, Zayıflama ve Dengeli Beslenme Menüsü, Yüksek Proteinli Menü, Emziren Anne Menüsü, Medikal Menü, İntolerans Menü ve Vejetaryen Menü bulunuyor.