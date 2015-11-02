Seks için uygun ortam nasıl olmalıdır?

Seks için en önemli 3 unsur; uygun partner, uygun zaman ve uygun ortamdır. Bu 3’lüden birinin eksikliği seksten alınan hazzı ve keyfi olumsuz etkiler.

KENDİNİZİ RAHAT HİSSETMENİZ ÖNEMLİ

Seks için ortamın stresli ve gergin olmaması gerekir. Örneğin evde başka misafir ya da kalanlar varsa (ki bu kişiler aileden birileri ise) durum daha gerginlik yaratıcı olabilir. Ancak seks çiftin yaşaması gereken doğal bir ihtiyaç ve gerekliliktir. Bu yüzden bu durumu engel görmek yerine ılımlı düşüncelerle kendilerini ve birbirlerini empoze etmeleri daha doğru olacaktır. Çift kendini rahat hissetmelidir, rahat hissetmeyecekleri her şey (sürekli çalan telefon, rahatsız edici görüntü ya da ses cihazları) iyi bir seks için ortamdan uzaklaştırmalıdır.

SEKS İÇİN UYGUN ORTAMI HAZIRLAYIN!

Seksin mutfağına değinecek olursak, öncelikle ayarlanması gerekenlerin başında ortamın temizliği gelir. Sadece ortamın değil çiftlerin de bedensel temizliklerine, güzel kokmaya (ağız ve ten kokusu) özen göstermeleri ve dikkat etmeleri gerekir.

Ne üşütülecek ne de terlenecek düzeyde bir ısı ayarı yapılmalıdır.

Ortam ne çok karanlık ne de dikkat dağıtacak aydınlıkta olmalıdır. Erkekler genelde aydınlığı tercih etmelerine karşın kadınlar daha karanlık ortamları isterler. Göz bebeklerinizi göreceğiniz bir aydınlık ya da loşluk belki de yol gösterici olabilir. Işıklandırmaya ek olarak abajurlara düşük amperli renkli ampuller takılması görsel uyaran olarak katkı sağlar (Örneğin kırmızı ışık).

Afrodizyak etkisi yaratan özel kokulu mum ya da kokular duyusal uyarıcı olarak işe yarar. Mum yakıldığı zaman sadece koku olarak değil, görsel olarak da oldukça uyarıcı etki sağlar. Dekoratif özel ayrıntılar da önemlidir.

Seksi çağrıştıran uyarıcı renkteki ipek-saten çarşaflar, ve yatak örtüleri, seks sırasında kullanılabilecek bel yastıkları, dantel ya da saten iç çamaşırları veya giysiler tüm bunlara eşlik edebilir.

Çiftin her birinin sekse ve zevkle odaklanması gerekir. Bunun dışındaki her şey iyi bir seks için zihinden çıkarmalıdır (İş, borç, ailevi meseleler vb.).

Odada bulunmaması gereken en önemli objeler; aile büyüklerinin (sağ ya da vefat etmiş) resimleri, kutsal kitap ya da nesneler, çocuklarının resim ya da fotoğrafları, yatakları, oyuncakları ve eşyaları gibi şeylerdir.

Ortam olarak sadece bir odaya bağlı kalınmaması, evin diğer odaları ve bölümlerinin de kullanılabileceği unutulmamalıdır.

Tüm bunları sağladığınızda yaşayacağınız seksin kalitesi ve hazzı da o kadar artacaktır.

Uzman Psikolojik Danışman

Beril Papuççuer Öztürk

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