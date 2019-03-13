Mutsuz olmamak için ‘Hayır’ demek lazım!

Hepimizin zaman zaman hayır diyemediği zamanlar vardır. Ancak bunun sıklığı fazlaysa ve kişiyi mutsuz eden bir hal aldıysa o zaman durum bir problem olarak algılanmalıdır. Kişi kendindeki bu durumun farkına varmalı ve bu olumsuzluğu ile yüzleşmeye cesaret etmelidir. Herkesin geliştirilmesi gereken olumsuzlukları vardır. Önemli olan bunlarla yüzleşip durumu olumluya çevirebilmektir.

NEDEN HAYIR DİYEMİYORUZ?

Peki, neden hayır diyemeyiz ve herkesi memnun etmeye çalışırız? Bunun birçok sebebi olabilir. En çok itiraf edilen sebeplerden bir tanesi; karşı tarafla ilişkilerin bozulacağı düşüncesi ve kaygısı. Diğer sebepler, karşı taraftan bize de evet denilmesine zemin hazırlama düşüncesi, bencil algılanma endişesi, nasıl hayır denileceğinin bilinmemesi gibi durumlar en belirgin örneklerdir.

Herkesi memnun etme düşüncesinin altında yatan en önemli nedenlerden bir tanesi onaylanma ihtiyacıdır. Yani çocukluğunda aşırı otoriter bir ebeveyn ile büyümüş ve ihtiyacı doğrultusunda onaylanmamış bir çocuktur hayır diyemeyen yetişkin. Ne yapsa beğenilmemiştir doğru dürüst ya da hep daha iyisi beklenmiştir. Olduğu gibi kabul edilemeyen çocuktur kaygılı ve hayır diyemeyen yetişkin ya da çocukken hayır demesi bireyselleşmesine izin verilmemiştir. Her hayır dediğinde azarlanmış veya suçlanmış da olabilir. Bu yüzden herkesi memnun etmenin bu yetişkin olma yolunun şifresi zannetmiştir bu çocuk.

İşte bu gibi sebeplerden o kişi için herkesi memnun etmek demek onaylanmaktır, sevilmektir, değer görmektir. Ama bir yandan da hayır diyemediği, kendi isteklerini açıkça ifade edemediği, beğenmediği ya da onaylamadığı bir duruma itiraz edemediği için de kendini yer ve mutsuz olur. Ancak bu aşılamaz bir durum değildir. Hayır deme zamanla öğrenilebilir.

HAYIR DEMEK İÇİN UFAK TEFEK İPUÇLARI

• Öncelikle size bir soru yöneltildiğinde evet demeden önce “Bir düşüneyim” demeye konsantre olun. Bu sizi ilk başta oldukça rahatlatacaktır.

• Sizden istenilen şeyi tekrar ederek karşı tarafa onaylatın. Evet demeden önce istemediğiniz bir durum ise kendi duygularınızdan bahsedin. Bu durumun sizi rahatsız edeceğini açıklamaya çalışın.

• Bunu yapmak isteyebileceğinizi ancak daha öncelikli ve zaman alan işleriniz olduğunu ifade edin. Üzülerek hayır demek zorunda olduğunuzu söyleyin.

• Hayır diyeceğiniz şeyin mutlaka “çünkü”sünü açıklayın. Karşı taraf için her zaman daha kabul edilebilir olacaktır.

• Karşı taraf ısrarcı bir tutuma devam ediyorsa bu ısrardan da rahatsız olduğunuzu ifade edin.

• Tüm bunları yaparken beden diliniz de sözlerinize mutlaka destek verir bir izlenim sergilemelidir. Hayır derken bakışlarınızı asla kaçırmamalı, dik duruşunuzu bozmamalı, ses tonunuzu iyi ayarlamalısınız.

• Bir kere (uygun şekilde ifade etmek kaydıyla) başardıktan sonra bunun çok zor olmadığını ve kendinize olan güveninizin arttığını hissedeceksiniz.

‘Hayır’ diyebilmeyi gerçekten istiyorsanız ve bunu kendi başınıza aşamayacağınızı düşünüyorsanız mutlaka bir uzmandan destek almalısınız.

HÜRRİYET AİLE ÖZEL