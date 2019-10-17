Kendinizi sevmeyi başarma yolunda 5 adım

Değersizlik hissiyle birlikte kendini sevmeme duygusu bir kez zihninizde yer edindiyse aksine inanmak zor gelebilir. Hatta güzel olmadığınız, başarısız olduğunuz, kimsenin sizi sevmediği gibi kendi yarattığınız masallara inanır durursunuz. Kendinizi olduğunuz gibi kabul ettiğinizde, onayladığınızda ve sevdiğinizde, her şey zamanla yoluna girecektir.

Kendini sevmek ve onaylamak, güven ortamı yaratmak, kendine güvenmek, layık olduğunu düşünmek ve kendini olduğu gibi kabul etmek, kişinin kafasının içinde yeni bir düzen ve daha sevecen ilişkiler kurması demektir.

Kendini ve bedenini seven bir kişi ne kendini ne de başkalarını kötüye kullanır. Çünkü kendini onaylama ve kabul etme, kişinin hayatının her boyutunda olumlu değişimlerin olması için temel bir anahtardır.

Kendini sevmek, hiçbir şey için kendinizi eleştirmemeyle başlar. Kendinize gösterdiğiniz anlayış ve şefkat bu kısır döngüden çıkmanızı sağlar. Bu nedenle kendinizi eleştirmek yerine kendinizi onaylamayı denemelisiniz. Çünkü ruhsal ve bedensel sorunları çözen sihirli değnek kendini sevmek ve onaylamaktır. Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman, hayatınız da düzgün gidecektir. Aşık olduğunuz dönemlerde sorunlar yokmuş gibi hissedebilirsiniz, kendini sevmek de aşık olmak gibi güzel duyguları ve güzel olayları size getirecek, sizi havada dans ediyormuşçasına hafif hissettirecek bir süreçtir. Yani kendinizi sevmek iyi hissetmenizi sağlar.

Kendimizi sevmeyi başarmanın bazı aşamaları kısaca şöyle:

1. Duygularınızın size verdiği acıyı hissetmeye ve sorumluluğunu üstlenmeye istekli olmalısınız. Yani ilk adım olarak her türlü olumlu olumsuz duyguya kucak açın ve kendinizi anlamaya çalışın.

2. Öğrenmeye hevesli olmanız da önemli. Bilinçli olarak kendinizi sevmeyi öğrenmeye çalışın. Bakış açınızı genişletmek de size çok yardımcı olabilir. Bilmediğiniz yerler keşfetmek perspektifinizi büyütebilir.

3. Yanlış inanışlarınızı ortaya çıkarın. “Beni endişelendiren, depresyona sokan, bana suçluluk, utanç, kıskançlık, öfke, yalnızlık ya da işe yaramazlık hissi veren tüm acı verici duygular hakkında neler düşünüyor veya ne yapıyorum?” sorusunun cevabını yine kendi içinizden, yani duygularınızdan bekleyin.

4. “Kendimi sevmek için neler yapabilirim?” Sorusunu sormak ve cevapları için eyleme geçmek gerekli.

5. Son olarak kendinizi sevip kendinizle iletişime geçmeniz, diğer insanları da sevmenize ve onlarla duygusal bağlar kurmanıza ön ayak olacaktır.

Heyecan dolu, neşeli, sımsıcak bir hayatın anahtarı kendinizi sevmenizdir Kendinizi sevebilmek birçok sebepten zor gelebilir ancak yapılan araştırmalara göre kendinizi sevmeden hayatta mutlu olmanızın neredeyse imkânsız…