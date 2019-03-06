Frijit (cinsel soğukluk) nedir? Frijit nasıl tedavi edilir?

FRİJİTİN NEDENLERİ NELERDİR?

Bir kadın eğer cinsel olarak soğuk olarak nitelendiriliyorsa bunun ardında iki tür belirti grubu vardır:

Arzu sorunlarına eşlik eden belirtiler İşlevsel ya da duygusal sorunlar

İşlevsel sorunlar şu şekilde sıralanabilir:

Ağrılı cinsel birleşmenin olması (disparoni)

Uyarılma ya da orgazm bozuklukları. Burada eşin de katkısı bulunur; eşin erken boşalma sorunu olması, iktidarsızlık-sertleşme sorunu olması, partnerin doğru ve yeterince kadını uyaramaması gibi.

Hamilelik dönemi ya da sonrası ile ilgili zorluklar

Tıbbi hastalıklar, menapoz ve ilaçların yan etkileri

Burada ilk üç durum arzu sorunlarının sonucu olarak ortaya çıkabilir; istemeden seks yapmak zorunda kalmak, seks yapmak istemek ama yeterli güce sahip olmadığını hissetmek, seksin sonuçları ile ilgili olumsuz düşüncelere sahip olmak vb. Diğer yandan bu 4 durumun her biri cinselliği zevksiz hale getirebilir ya da gerginlik yaratıp arzu sorunlarına yol açabilir.

ARKA PLANDA GİZLENEN DUYGULAR

İstek sorunu olan frijitte sorun olarak arka planda gizlenen duygular da şu şekildedir:

Kızgınlık: Bu durum kendine, partnerine, genel olarak karşı cinse ya da cinselliğe karşı olabilir.

Utanma: Fantezilerden, tutkudan, vücudundan, ilk cinsel deneyimde bulunmaktan, reddedilmekten, ebeveynlerinden, erotizmden olabilir.

Korku: Fantezilerden, fiziksel ağrıdan, hamile kalmaktan olabilir.

Endişe ya da kaygı: Performanstan, reddedilmekten, fiziksel ağrıdan, partnerine uygun karşılık verememekten olabilir.

FİRİJİT TEDAVİSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tıbbi faktörler ekarte edildikten sonraki tedavi psikoterapi içeren uygulamalardır. Psikoterapiye başlamadan önce depresyon, ilaç veya madde (alkol dahil) kullanımı olasılıkları ile ilgili hasta aydınlatılmış olmalıdır.

1. Hasta doğru olmayan mitler ya da önyargılara sahip olabilir. Öncelikle bunların açığa çıkartılması ve konuşulması gerekir. Doğru olan nokta hastanın ne istediğidir. Terapist fikir vermek yerine onların fikirlerini yorumlamalı ve bu kişilere yardımcı olmalıdır.

2. Tedavi hedefleri ve stratejileri belirlenmelidir.

Hangi şartlarda hangi tür ve miktarda seksten hoşlandıkları saptanmalı.

Partnerlerinin cinsellikle ilgili beklentileri belirlenmeli.

İsteklerini söylemekten uzaklaştıran faktörler gözden geçirilmeli.

Duyguların açığa çıkarılması ve konuşulması gerekli.

Sahip oldukları cinsellikten daha fazlasına odaklanmalarını sağlanmalı.

Sahip oldukları olumsuz duygu ve düşünceler olumlular ile yapılandırılmalı.

3. Hastaların çoğu cinsel olarak yanlış bilgilere sahiptir. Bu yüzden kişilere doğru cinsel bilgilendirme yapılmalıdır. Kadına vücudu, cinsel bölgeleri, fanteziler, menopoz dönemi, orgazm olmayı öğrenme ile ilgili bibliyoterapi (kitap, film, video vb.) desteği alarak da doğru bilgilendirilmenin yapılması gerekir.



4. Birçok kadın hasta engellenen veya duruma göre değişiklik gösteren cinsel isteğini kendi cinselliğini algılama şeklinden kaynaklanan endişelerine karşı bir savunma mekanizması oluşturmuştur. Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde cinsel fantezilerine, isteğine ve enerjisine izin vermek onun huzursuzluğunu artırır. Bu yüzden bu algılama şekli ortaya çıkarılır, bunun üzerinde de çalışılır.

Her yetişkin bireyin sağlıklı ve haz alacak şekilde cinselliği yaşaması hakkıdır. Eğer kendinizde ya da partnerinizde bu durum var ise daha da geç kalmadan bir uzmandan destek alınmalıdır.