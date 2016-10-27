“Eşim seksten zevk almıyor”

Kendi bedeninden zevk almayı bilen kadınlar seksi bir şekilde yönetir, gerek zihniyle gerek partnerini yönlendirerek zevki yakalar ve o zevke sarılır. Kadının seksten zevk aldığını gören erkek o seksten daha da zevk alır. Ancak madalyonun diğer yüzü, kendi bedeninden zevk almasını bilmeyen kadınlardır.

DOKUNUN, OKŞAYIN, ÖN SEVİŞMEYİ UZUN TUTUN

Yetiştirilme şekli, ailenin baskısı gibi cinselliğe bakış açısını şekillendiren tüm unsurlar kadına cinsellikte baskı yaratır. Çoğu eğitimli, kariyer sahibi kadın bile cinsel organıyla ilgili yeterli bilgiye sahip değildir. Bu bilgisizlik, deneyimsizlik ve baskılar kadını cinsel isteksiz ya da seksten zevk almıyor gibi gösterir. Bu noktada erkek partnere birçok görev düşer.

ERKEK EĞER PARTNERİNİN ZEVK ALMASINI İSTİYORSA...

Erkek, ağız ve vücut temizliğine dikkat etmeli, güzel kokmalıdır.

Eşine dokunmasını öğrenmesi esastır. Yani kadın bedeni, cinsel organı ile ilgili detayları öğrenmelidir. Her ıslanan kadın zevk alıyor yanılgısı içine düşerler. Kadının zevk aldığını gösteren sadece vajina ıslaklığı değil, tüm beden dilinin verdiği işaretlerdir.

Sevişmek için ortamın uygunluğu (ısı, ışık, vb.) sağlamalıdır.

Klitorise doğru ve uygun dokunuşu bilinmelidir. Önce yumuşak ve yavaş parmak hareketleriyle uyarı yapılmalı, zaman zaman tüm cinsel organı okşamalı, zaman zaman da klitorise odaklanılmalıdır. Bu dokunuş kısa tutulmalıdır. Kadın belli bir kıvama gelinceye kadar bu uyarı sürdürülmelidir.

Sert dokunuşlar başlangıçta kadının canını yakabilir ve onu aniden soğutabilir. Kadının beden hareketlerinden, nefes alışverişinden, konsantresinden bu iyi gözlemlenmelidir.

Dokunuşlarının kadına zevk verip vermediği ile ilgili mutlaka kadından geri dönüş alınmalı ve kadının yönlendirmelerine açık olunmalıdır.

Kadına bu yönde, yani kendisini yönlendirmede cesaret verilmelidir. Utanma yaşamasına sebep olunmamalıdır.

Cinsel ilişkiye girmek için acele edilmemeli; ön sevişme, kadın hazır olduğunu söyleyinceye kadar uzatılmalıdır.

Kadının tüm vücuduna dokunuş ve okşayışıyla uyarı verilebilmelidir. Kadının hoşlanmadığı, çok gıdıklandığı vb. bölgelerinde ısrarcı olunmamalıdır. Oral yolla da kadını uyarmak önemlidir.

Kadına vücudunun beğenildiği belli edilmeli, sözel olarak sıklıkla ifade edilmelidir. Böylece beğenildiğini ve arzulandığını işiterek hisseden kadının da zamanla isteği artacaktır.

Erkeğin erken boşalma, sertleşememe gibi uzun süreden beri gelen sorunları varsa mutlaka tedavi olmalıdır.

DEĞERLİ OLDUĞUNU ONA HİSSETTİRİN

Cinsellik dışında kadın ilişki içinde kendini değersiz ve önemsiz hissediyorsa cinsellikten de zevk alması zordur. İlişki içinde erkek eşini onaylamalı, takdir etmeli ve sevdiğini, onun için değerli olduğunu çeşitli şekillerde eşine hissettirmelidir. Kadın ilişki içinde kendini seks için kullanılıyor gibi hissetmemelidir.

TÜKENEN BİR KADIN SEVİŞMEYİ ÜST NOKTAYA TAŞIYAMAZ

Kadın gün içinde gerek evde gerek iş hayatında yoruluyorsa, çocukların ve evin yükü onun üstündeyse tükenir. Tükenen bir kadın sevişmeyi üst noktaya taşıyamaz, gün içinde ve tek amacı dinlenmek olur. Yorgun ve tükenmiş bir kadından cinsel istek beklenmesi de adaletsiz bir durumdur. Erkek eşinin yükünü tüm iyi niyeti ve sevgisiyle hafifletmelidir. Ona ev işlerinde, çocukların bakımında destek olunmalı ki kadın da kendine zaman ayırabilsin, eşi için hazırlanıp cinselliği sağlıklı bir şekilde düşünebilsin.

UYUM, ZAMANLA YAKALANIR

Seks, boşalma, orgazm olma gibi hazları yaşamanın süreci vardır. Haz alma durumu çiftlerin bedenlerinin uyumuna, birbirlerine alışmalarına, birbirlerini tanımalarına bağlıdır ve uyum da zamanla, çiftlerin birbirine yeterli değeri vermesiyle yakalanır.

Uzman Psikolog&Cinsel Terapist

Beril Papuççuer Öztürk