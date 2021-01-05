Yatak odanızı yeniden dekore ederken işinize yarayacak ipuçları

Küçük dokunuşlarla evinizde büyük farklar yaratabilirsiniz. Yatak odanızda da bu küçük dokunuşlar iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

Desenlerin etkisini kullanın

Sizi iyi hissettiren bir desen veya renk varsa yatak odanızda mutlaka yer verin. Mesela geometrik desenler ya da çiçek desenleri size iyi hissettiriyorsa, duvar kağıdınızda ya da odanın herhangi bir yerinde bunları kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz desenleri nerede kullanacağınız ise tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Büyük bir alanda kullanmak istemezseniz, bir battaniye bile iyi hissetmenizi sağlayabilir.

Yatak başlığını odak noktası yapın

Yatak odanızı yeniden dekore ederken bir odak noktası oluşturmak önemli. Odak noktası oluşturmak için en iyi tercihlerden biri de kesinlikle yatak başlığı olacak. Yatak başlığını kapıdan girerken göze çarpacak bir yere koyun. Elinizde olan yatak başlığını baskılı bir kumaşla kaplayabilir veya ilgi çekici bir başlık satın alabilirsiniz. Sadece bu değişiklik bile yatak odanıza farklı bir hava katacaktır.

Cesur baskılı nevresimler kullanın

Yatak odasında olmazsa olmaz eşyalardan biri de yatak. Satın alırken en pahalısını tercih etmek zorunda değilsiniz. Size rahat gelecek bir modeli seçtikten sonra onu güzel nevresimlerle taçlandırabilirsiniz. Nevresim takımınızdaki cesur baskılar bile odayı tamamen değiştirecektir.

Aynanın gücünden yararlanın

Yatak odanızı yeniden dekore ederken şık bir aynayı dışarıda bırakmayın. Kocaman ve göz alıcı bir ayna kullanabileceğiniz gibi farklı desenlerde küçük aynalarla da odayı düzenleyebilirsiniz. Aynalar karanlık bir odada bile ışığın içeri girmesine yardımcı olabilir. Biraz ışıltı katacağından mutlaka yatak odanızda ayna bulunmalıdır. Tüm olay odanızın tarzına bir ayna seçmek. Ayna konusundaki en önemli detaylardan biri de kesinlikle pencere ile aynı duvara asılmaması gerektiğidir.

Tasarım yastıklar kullanın

Yastıklar bir odayı dekore edebileceğiniz en küçük eşyalardandır ve öncelik verilmez. Aslında odayı şık bir hale getirmek için çok önemli. Bolca yastık kullanmak ise harika bir fikir. Değişik stil ve desenlerde bolca yastığı yatağınızın üzerine yerleştirebilirsiniz.

Kişiliğinize uyan parçalar kullanın

Yatak odanızda kesinlikle kişiliğinize uyan mobilyalar kullanın. Örneğin, spor düzen hoşunuza gidiyor ve sizi rahat hissettiriyorsa kesinlikle klasik mobilyalar kullanmayın. Sevmediğiniz renklerdeki eşyaları sadece güzel duruyor diye odanızda tutmayın. Bu durum zamanla sizin hoşunuza gitmeyecek ve yeni bir değişiklik istemenize sebep olacak.

Pencereleri unutmayın

Pencereler, yatak odanızı yeniden dekore ederken güzelleştirmek için mükemmel bir yer. Bu sebeple güzel perdeleri seçtiğinizden emin olun. Işığın içeri girmesini engellemeyen perdeler seçtiğinizden emin olmanız gerekir.

Bunların hepsini bir kerede yapmak yerine birkaçını seçip, küçük dokunuşlarla da yatak odanızı çok farklı bir hale getirebilirsiniz.