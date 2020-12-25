Ahşap parçalarını birer aksesuara dönüştürebilirsiniz! İşte birbirinden pratik öneriler

Farklı tarzda birbirinden güzel ahşap aksesuarlarla odanıza farklı bir hava katabilirsiniz. İşte öneriler...

- Modern bir abajur yapın

Abajurlar en sevilen aksesuarlardan biri. Eğer el yapımı olarak da seviyorsanız, kendi abajurunuzu yapıp keyifle kullanabilirsiniz. Bunun için tahtalardan bir kare oluşturun. Tahtaları kare şeklinde çiviledikten sonra iç kısmını beyaz renge boyayın. Ampul telinin geçmesi için de ortasında bir delik olduğundan emin olun.

- Kaşıklık olarak değerlendirebilirsiniz

Aynı abajurda olduğu gibi ahşap parçaları çivi ile birleştirin. Daha sonra üzerini isterseniz sevdiğiniz bir renge boyayın isterseniz de farklı bir desenle kaplayın.

- Geometrik raflar oluşturun

Fazla olan ahşap artıkları da ev için işlevsel bir öğeye dönüştürmenin en harika yollarından biri de raf haline getirmektir. Son dönemde de trendlere uygun olacak şekilde üçgen veya beşgen şeklinde raflar yapabilirsiniz. Farklı şeyleri seviyorsanız, bu fikir tam da size göre olabilir.

- Peki ya ahşap bir mumluğa ne dersiniz?

Mutfak ve diğer odalarda kullanabileceğiniz aksesuarların yanı sıra mumluk yapmayı da deneyebilirsiniz.

- Fotoğraf çerçevesini de deneyin

Ahşap parçalarını küçük çivilerle birleştirin. Çerçeveyi oluşturduktan sonra da karşılıklı olacak şekilde yine küçük çiviler çakın. Daha sonra sprey boya ile sevdiğiniz bir renge boyayın. Kuruduktan sonra çivilere ip geçirin. Daha sonra sevdiğiniz fotoğrafları minik mandallar yardımıyla ipe yerleştirin.