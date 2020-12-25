Ahşap parçalarını birer aksesuara dönüştürebilirsiniz! İşte birbirinden pratik öneriler
Ahşap parçalarından harika aksesuarlar oluşturmaya ne dersiniz? Üstelik çoğu da işlevsel olabileceğini için işinize yarayacaktır.
Farklı tarzda birbirinden güzel ahşap aksesuarlarla odanıza farklı bir hava katabilirsiniz. İşte öneriler...
- Modern bir abajur yapın
Abajurlar en sevilen aksesuarlardan biri. Eğer el yapımı olarak da seviyorsanız, kendi abajurunuzu yapıp keyifle kullanabilirsiniz. Bunun için tahtalardan bir kare oluşturun. Tahtaları kare şeklinde çiviledikten sonra iç kısmını beyaz renge boyayın. Ampul telinin geçmesi için de ortasında bir delik olduğundan emin olun.
- Kaşıklık olarak değerlendirebilirsiniz
Aynı abajurda olduğu gibi ahşap parçaları çivi ile birleştirin. Daha sonra üzerini isterseniz sevdiğiniz bir renge boyayın isterseniz de farklı bir desenle kaplayın.
- Geometrik raflar oluşturun
Fazla olan ahşap artıkları da ev için işlevsel bir öğeye dönüştürmenin en harika yollarından biri de raf haline getirmektir. Son dönemde de trendlere uygun olacak şekilde üçgen veya beşgen şeklinde raflar yapabilirsiniz. Farklı şeyleri seviyorsanız, bu fikir tam da size göre olabilir.
- Peki ya ahşap bir mumluğa ne dersiniz?
Mutfak ve diğer odalarda kullanabileceğiniz aksesuarların yanı sıra mumluk yapmayı da deneyebilirsiniz.
- Fotoğraf çerçevesini de deneyin
Ahşap parçalarını küçük çivilerle birleştirin. Çerçeveyi oluşturduktan sonra da karşılıklı olacak şekilde yine küçük çiviler çakın. Daha sonra sprey boya ile sevdiğiniz bir renge boyayın. Kuruduktan sonra çivilere ip geçirin. Daha sonra sevdiğiniz fotoğrafları minik mandallar yardımıyla ipe yerleştirin.
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