Yastık olmadan uyursanız neler olur?
Bildiğimiz ilk yastıklar çok eski dönemlere kadar uzanır. İlk yastıklar taştan yapılmışlardı ve yalnızca zengin insanlar bunları kullanabiliyordu. Antik taş yastıkların aksine bugün kullandığımız yastıklar yumuşak ve kabarıktır. Çoğu insan büyük ve rahat bir yastığa sarılmadan uyuyamaz. Aslında, vücudunuzu ve ruh halinizi etkileyebileceğinden bir yastıkla uyumak dinlenmenin en iyi yolu olmayabilir.
En sevdiğiniz şey olan yastıklardan ayrılmanın zor olabileceğini biliyoruz, ancak onsuz uyumanın sağlık açısından birçok faydası var. İşte bazıları…
Sırt ağrısını önleyebilir
Birçok yastık, doğal olmayan bir uyku pozisyonuna neden olabilir ve sağladıkları destek uzun sürmez. Yastığın kendisi sırtınızın ağrımasına neden olmasa da altta yatan semptomların çoğunu kötüleştirebilir. Yastıksız uyuduğunuzda omurganız dinlenebilir.
Boyun ağrısıyla başa çıkmaya yardımcı olur
Çoğu yastık doğru pozisyonda uyumanıza yardımcı olmaz ve hatta uyku duruşlarını daha da kötüleştirebilir. Boynunuzu herhangi bir şekilde uzun süre bükmek sizi rahatsız eder. Çok sert veya aksine çok yumuşak yastıklar boyun ağrısına neden olabilir.
Stresi azaltabilir
Yastığınız geceleri sizi rahatsız ediyorsa, uyumanızı da zorlaştırabilir. Ne kadar çok uyku bozukluğunuz olursa, vücudunuzun uyku sırasında meydana gelen işlevlerinde de azalma olur. Sürekli uyku yoksunluğu da ruh halinizi ve düşünme becerilerinizi etkileyebilir.
Yüzdeki sivilceleri önleyebilir
Yastığınızdan kurtulduğunuzda cildiniz size teşekkür edecek. Yüzünüz gece boyunca yastığınıza bastırılır. Muhtemelen de yastık kılıfınızı her gün yıkamıyorsunuz ve üzerinde kir, yağ ve toz biriktiriyor. Bütün bunlarda aknelere sebep oluyor.
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