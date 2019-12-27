Derz araları nasıl temizlenir?

Derz deterjanı

Derz temizleyici deterjanlar büyük marketlerde satılmaktadır. Deterjan ile temizlerken sert bir sünger ya da diş fırçası kullanabilirsiniz.

Derz kalemi- Mavi su

Büyük yapı marketlerde kolayca bulabileceğiniz derz kalemlerini kullanarak da kirlenmiş derz probleminize çözebilirsiniz. Uygulaması çok kolay değildir ve hayli zamanınızı alır ama yine de denemeye değer çünkü sonucundan çok memnun kalacaksınız. Derz temizliği için özel olarak üretilmiş mavi su da etkili temzileyicilerden biridir ama kimyasal olduğu için aşırı kullanımında derzlere zarar verebilir.

Çamaşır suyu-karbonat karışımı

Kimyasal ürün kullanmak istemeyenler için bir diğer etkili yöntem karbonat ve çamaşır suyu karışımıdır. 3 ölçü karbonat ve 1 ölçü çamaşır suyu ile karışımınızı hazırlayın. Karışım macun kıvamında olmalıdır. Gerekirse biraz daha karbonat ilave edebilirsiniz. Derzleri hafif bir şekilde ıslattıktan sonra bir sünger ya da fırça yardımıyla karşımızı derz aralarına sürün. Yarım saat beklettikten sonra sünger ile ovalayarak temizleyin.

Çamaşır suyu

Bir kabın içerisine yarısına kadar ılık su doldurup üzerine çamaşır suyunu ekleyin. Eğer derzlerinin çok kirliyse çamaşır suyu miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Yine diş fırçası ya da sünger yardımı ile derz aralarını bu şekilde temizleyebilirsiniz. Bu işlemi yaparken elinize eldiven giymeyi ihmal etmeyin.

Sirke

Her derde deva sirke derz temizliğinde de imdadımıza yetişiyor. Saf sirkeyi yarı yarıya olacak şekilde ılık su ile karıştırın. Kirli derzlere bu karışımı uygulayın ve fırça yardımıyla temizleyin. Aynı işlemi sirke ve tuz kullanarak da yapabilirsiniz.

Diş macunu

Özellikle beyazlatma özelliği olan diş macununu derz aralarına sürün. 10-15 dakika bekletip fırça yardımıyla ovalayın. Sonra da ılık su ile durulayın.

Kullanılan kimyasallara dikkat!

Derz temizliğinde kullanılan kimyasallar (tuz ruhu, özel solisyonlar vb.) hızllı ve etkili çözüm sunar ancak derzlerin ömrünü kısaltır çünkü derz aralarını eritecek güçtedirler. Eğer derz dolguları erirse banyoda su sızdırma problemine neden olabilir. Derz aralarını temizleyim derken kendinize ekstra masraf çıkarmamak için doğal ürünleri tercih edin.