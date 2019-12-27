Derz araları nasıl temizlenir?
Fayans ve benzeri taşların aralarında yer olan çizgilere derz denir. Derz araları beyaz, gri ve siyah gibi farklı renklerde olabilir ama zamanlar aralarına biriken kirler nedeniyle renkleri değişir. Özellikle beyaz derzler zamanla kararır ve çok kötü bir görüntüye neden olur. Fayansların derzlerini temizlemek önceden daha zahmetliydi çünkü piyasada derz temizliği için özel olarak üretilen ürünler yoktu. Şimdilerde ise pek derz kalemi,derz temizleyici mavi su vb. pek çok ürünle derzler rahatlıkla temizleniyor. Kimyasal ürün kullanmak istemeyenler de doğal yollarla derz aralarını temizliyorlar. Peki, derz arası temizlemek için neler kullanılabilir, derz nasıl temizlenir?
Derz deterjanı
Derz temizleyici deterjanlar büyük marketlerde satılmaktadır. Deterjan ile temizlerken sert bir sünger ya da diş fırçası kullanabilirsiniz.
Derz kalemi- Mavi su
Büyük yapı marketlerde kolayca bulabileceğiniz derz kalemlerini kullanarak da kirlenmiş derz probleminize çözebilirsiniz. Uygulaması çok kolay değildir ve hayli zamanınızı alır ama yine de denemeye değer çünkü sonucundan çok memnun kalacaksınız. Derz temizliği için özel olarak üretilmiş mavi su da etkili temzileyicilerden biridir ama kimyasal olduğu için aşırı kullanımında derzlere zarar verebilir.
Çamaşır suyu-karbonat karışımı
Kimyasal ürün kullanmak istemeyenler için bir diğer etkili yöntem karbonat ve çamaşır suyu karışımıdır. 3 ölçü karbonat ve 1 ölçü çamaşır suyu ile karışımınızı hazırlayın. Karışım macun kıvamında olmalıdır. Gerekirse biraz daha karbonat ilave edebilirsiniz. Derzleri hafif bir şekilde ıslattıktan sonra bir sünger ya da fırça yardımıyla karşımızı derz aralarına sürün. Yarım saat beklettikten sonra sünger ile ovalayarak temizleyin.
Çamaşır suyu
Bir kabın içerisine yarısına kadar ılık su doldurup üzerine çamaşır suyunu ekleyin. Eğer derzlerinin çok kirliyse çamaşır suyu miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Yine diş fırçası ya da sünger yardımı ile derz aralarını bu şekilde temizleyebilirsiniz. Bu işlemi yaparken elinize eldiven giymeyi ihmal etmeyin.
Sirke
Her derde deva sirke derz temizliğinde de imdadımıza yetişiyor. Saf sirkeyi yarı yarıya olacak şekilde ılık su ile karıştırın. Kirli derzlere bu karışımı uygulayın ve fırça yardımıyla temizleyin. Aynı işlemi sirke ve tuz kullanarak da yapabilirsiniz.
Diş macunu
Özellikle beyazlatma özelliği olan diş macununu derz aralarına sürün. 10-15 dakika bekletip fırça yardımıyla ovalayın. Sonra da ılık su ile durulayın.
Kullanılan kimyasallara dikkat!
Derz temizliğinde kullanılan kimyasallar (tuz ruhu, özel solisyonlar vb.) hızllı ve etkili çözüm sunar ancak derzlerin ömrünü kısaltır çünkü derz aralarını eritecek güçtedirler. Eğer derz dolguları erirse banyoda su sızdırma problemine neden olabilir. Derz aralarını temizleyim derken kendinize ekstra masraf çıkarmamak için doğal ürünleri tercih edin.
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