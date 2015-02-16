Yaralı penguenler için kazak örüyor

Nine News’ün haberine göre Victoria’daki Penguen Vakfı’ndan iki hemşire 2013 yılında Afired'e hayır diyemeyeceği bir teklif ile gittiler. Hemşireler, Alfie’den petrol sızıntısında zarar gören penguenler için süveter örmesini rica etti. 108 yaşında işe koyulan Alfie,32 bin penguenin yaşadığı bölgede yaralı hayvanlara kazak örerek yardım etmeye başladı.