Venüs tepesi estetiği nedir?

Bu bölüm bazı kadınlarda normalden biraz daha fazla kabarık görünebilir. Kadınlar bu bölümün belirgin olmasından rahatsızlık duyabilirler. Mayo, bikini, dar kumaş pantolon giyildiği zaman kötü bir görünüm ortaya çıkabilir. Normalden fazla olan bu tümseklik kadınların psikolojik olarak problem yaşamasına neden olmaktadır. Pubis estetiği problemleri lazer liposuction operasyonuyla giderilebilir. Liposuction pubis üst labia majörlere de uygulanmaktadır.

Pubis nedir?

Kadın genital bölgesindeki göbeğin alt kısmındaki kemikli ve çıkıntılı bölümdür. Kadınlarda kilo alımına bağlı olarak belirgin hale gelebilir. Kilo artması devam ettikçe kadınlardaki bu bölüm kıyafet altından daha çok belli olur. Vajina ve pubis bölgesi estetiğiyle bu bölgedeki fazla yağlar alınıyor daha düz bir görünüm elde edilir. Kadınlarda obezitenin artması, kilo kaybında ani düşüş yaşanması, mons pubis yağ depozitlerinde yoğunluk bu bölgenin çıkık görünmesine neden olur. Dış dudak yapısıyla bağlantısı bulunan bu bölgedeki yağlanma, dış dudakları da etkilemektedir. Yağ alımı aynı zamanda dış dudaklarda da görülür. Ani kilo kayıplarında mons pubiste deformasyon görülür. Bu aşamada cerrahi operasyon gerekli olmaktadır. Liposuctionla yapılan mons pubis yağ yastığının küçültülmesiyle beraber, derinin yatay kesimi ve bir miktarı alınarak gergin hale getirilmektedir.

Pubis neden büyük olur?

Kadınlarda genital bölgenin üst kısmında yer alan pubis bölgesi bazı kadınlarda daha büyük ve dışarıya doğru çıkık görünür. Konjenital bir deformasyon olan pubis yağlanması, kilo problemi yaşayan kadınlarda daha sık görülmektedir. Genetik yatkınlıktan dolayı, normal yada sezaryen doğum sonrasında veya obeziteden kaynaklı bu bölüm yağlanabilir ve deri gevşekliği oluşabilir. Kadınlar ne kadar diyet ya da egzersiz yaparlarsa yapsınlar pubis bölgesindeki şişkinliği ve yağları eritmeleri oldukça zordur. Bu nedenle bu bölge için mutlaka cerrahi müdahale gerekir.

Pubis estetiği nasıl yapılır?

Pubis estetiği liposuction uygulamasına ilave olarak derinin yatay kesimiyle ve mons yastığının azaltılmasıyla yapılır. Cerrahi işlemler pubis bölgesinde ileri ve aşırı seviyede katlantı ve fazlalık şikayeti olanlara uygulanır. Pubis estetiği muayenesinde öncelikle pubis yağının ve mons sarkmasının derecesi belirlenir. Daha sonra alınacak alan en düzgün şekilde yani hastanın ayakta olduğu pozisyonda alınır. Muayene sırasında pubis çıkıntısına bağlı olan dış dudaklardaki büyüklük ve çıkıntı hesaplanarak yapılacak cerrahi açılar ve alınacak miktar belirlenir. Pubis çıkıntısında çıkartılacak cilt adasının birkaç santimetreden fazla olmaması gerekir. Dış dudakların yukarı alana fazla çıkması estetik bakımdan iyi olmayacağı için ölçünün uygun alınması gerekir. Kesi hattı alt karın hizasında sezaryen kesi çizgisinden gerçekleşir. Üst deri kesimi pubik kılların bir miktarını da kapsayabilir.