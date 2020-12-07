Cinsel ilişkide HPV’ye dikkat!

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, “Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, bir partnerden diğerine cinsel temasla bulaşan enfeksiyonlardır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi (CDC) bilgilerine göre, bu ülkede her yıl 15 milyon kişiye cinsel yolla enfeksiyon bulaşıyor. En büyük risk altındaki grup da 16-24 yaşlarındaki genç insanlar.

HPV’ye bağlı hem kadında hem erkekte genital siğiller, baş boyun bölgesinde papillomlar ve tümörler, dış genital bölgenin tümörleri ve kadınlarda rahim ağzı kanseri ve CIN 1-2-3 gibi kanser öncüsü lezyonlar gelişebilir. HPV’ye bağlı vajinal akıntı da olabilir. Bu çoğu zaman, mantar enfeksiyonuyla karışır. Tedaviye rağmen tekrarlayan akıntılarda, etken olarak HPV akılda tutulmalıdır” dedi.

Kondom, HPV’den tamamen korumuyor

Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, “Cinsel yolla bulaşan en sık enfeksiyon olan Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonunda virüsün bazı tiplerinin rahim ağzı kanseri, anal kanser, vajina ve dış genital bölge (vulva) kanserleri, ağız ve boğaz bölgesi kanserleriyle ilişkisini biliyoruz.

HPV dokuda epitelyal yüzeylere ilgisi olan, küçük, kılıfsız, DNA virüsüdür. İnsan türüne özgü olması nedeniyle ‘Human’ Papillomavirüs adını almaktadır.

HPV, cilt temasıyla bulaşan bir virüstür. 150’den fazla farklı tipi vardır. Genellikle cinsel kontakt ile bulaşır. Bu, vajinal ilişki olabileceği gibi, oral seks, anal seks veya genital alanı içeren herhangi bir temasla (örneğin elden genital alana) olabilir.

Cinsel bulaş, HPV için %100 geçerli olmayabilir. Kondomlar, cinsel yolla bulaşan birçok enfeksiyonu engellerken, HPV’den tamamen korunmayı sağlamaz. Çünkü genital bölgenin tamamını sarmamaktadır” açıklamasını yaptı.

15-25 yaş aralığında pik yapıyor!

Kahramanoğlu, “Son zamanlarda HPV’nin neden olduğu enfeksiyon sıklığında belirgin bir artış görülmektedir. Tüm dünya genelinde, anogenital HPV, cinsel yolla en sık bulaşan hastalıktır.

Tüm cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi, HPV enfeksiyonu da ilk cinsel ilişkiden sonraki ilk dekadda, tipik olarak 15-25 yaşları arasında pik yapar.

Bir kadının ömrü boyunca en az bir kez HPV’ye maruz kalma ihtimali %85 iken, bu oran erkeklerde %91’dir. Farklı partner sayısı arttıkça, HPV bulaş ihtimali artarken, partner sayısı azaldıkça bulaş ihtimali de azalır” sözlerini kaydetti.

Kendini siğil şeklinde gösteriyor…

İlker Kahramanoğlu, “Bu enfeksiyon kendini genital bölgede en sık kondilom (genital siğil) olarak gösterir. Amerika Birleşik Devletleri ve İskandinavya ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde yapılan popülasyon çalışmalarında, cinsel aktif kişilerde genital siğil prevalansı (bir hastalığın toplumda görülme sıklığı) %1-10 arasında değişmektedir. Ülkemizde, 81 ilde yapılan anket çalışmasında, 30-65 yaş arası kadınlarda genital siğil yıllık prevalansı 154/100.000 olarak bulunmuştur.

Siğilin yanı sıra, kadın genital kanserlerine (rahim ağzı, vajina, vulva, anüs kanserleri) ve ağız, boğaz, gırtlak kanserlerine de yol açmaktadır” sözlerini ifade etti.

Çocuklarınızı aşılatın

Kahramanoğlu, “HPV aşısı, HPV enfeksiyonlarını ve buna bağlı hastalıkları önlemede oldukça efektiftir. Aşının etkinlik oranı, kişinin özelliklerine göre (yaş, cinsel aktivite, immün sistem gibi) değişebilir.

Aşı, genital siğilleri ve partnere HPV bulaşını engeller. Sadece rahim ağzı kanserini değil, HPV ile ilişkili anal kanserleri, ağız ve boğaz kanserlerini de engeller.

Birçok gelişmiş ülkede, çocuklar, 9 yaşından itibaren HPV aşılanma programına alınmaktadır. Aşılanmamış kişiler için de 26 yaşına dek aşı sağlanmaktadır. FDA tarafından HPV aşısının kullanımı 45 yaşına dek onaylanmıştır.

Çocuklarınızı aşılatın, çünkü aşı en iyi, cinsel aktif olmadan önce yapılırsa işe yarar” dedi.