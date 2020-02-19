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Uzun süre tok tutan ve iştah kapatan 7 süper besin
Zayıflarken aç kalma korkusu, hem diyete başlama sürecini geciktirir hem de motivasyonu düşürür. Ama bazı besinler diyet yaparken sizi tok tutar ve iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Besin değeri yüksek olan bu besinler, porsiyonlarınızı küçültmenizi sağlar, böylece kilo vermenize yardımcı olacaktır.
Beslenme Uzmanı Diyetisyen Fatma Yiğitoğlu, diyet yaparken tok kalmanızı sağlayacak besinlerin listesini veriyor.
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