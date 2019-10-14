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Uyku, Güvenli Bağlanma ve Bebeğiniz

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Uyku, Güvenli Bağlanma ve Bebeğiniz
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Uzm. Gelişim Psikoloğu Sinem Özen Canbolat’ın yeni kitabı “Uyku, Güvenli Bağlanma ve Bebeğiniz” Hayy Kitap’tan çıktı.

Bebeğinizle nasıl bir iletişim kurduğunuz, hayatının geri kalan bölümlerinde olduğu gibi, uykuya geçiş ve uyku deneyimlerinde de önemli olacaktır. Bebeğinizle kurduğunuz iletişim ve onu destekleme biçiminiz bağlanma ilişkinizi etkiler. Bağlanma ilişkiniz de bebeğinizin kim olacağını…

Bebeğinizin size derinlemesine ve sağlıklı bir şekilde bağlanmasını sağlamak ve zamanı geldikçe sağlıklı bir şekilde bağımsızlaşmasına imkân tanımak ona kendisini ve hayatı vermek anlamına gelir. Tüm bu süreçte, ne yaptığınız kadar ve hatta belki daha fazla, nasıl yaptığınız önemli olacaktır.

Bebek ve uyku konusu ülkemizde ilk kez bu biçimde ele alınıyor. Bebeğimle Oynuyorum kitabının yazarı, bebek uykusu, anne ve bebek ilişkisi, bebek gelişimi konusunda uzman, iki çocuk annesi Gelişim Psikoloğu Sinem Özen Canbolat, mesleki tecrübelerini topladığı bu kitapta hem bebeğinizi anlamanıza yardımcı oluyor hem de pratik yöntemlerle nasıl bir uygulama yapacağınız konusunda tam da yanınızda yer alıyor.

Bebeğine ve kendine eziyet etmeden, mekanik eğitim yollarına sapmadan, ona ve kendine öfkelenmeden bebeğinin ihtiyaçlarının farkına varmak, kendini bu ihtiyaçlarla uyumlayıp bebeğini ve kendini yapıcı bir biçimde desteklemek, onu eğitmek değil onunla ilişki kurmak isteyen ebeveynler için…

Bebeğiniz söz konusu olduğunda hedef yoktur, yürümekte olduğunuz yol ve bulunduğunuz an vardır. 

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