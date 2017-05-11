Uraz Kaygılaroğlu nasıl 64 kilo verdiğini anlattı

İlk kez 2008 yılında Es Es dizisi ile karşımıza çıkan Uraz Kaygılaroğlu, 2011 yılında da Pis Yedili'de Canburger karakterini canlandırdı. O dönemlerde çok kilolu olan Kaygılaroğlu 3 Adam'a katılarak nasıl kilo verdiğini anlattı.

Tıbbi bir operasyon geçirmediğinin altını çizen ünlü oyuncu kilo verme sürecini şu sözlerle dile getirdi:

"Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim 'Eğil de bir göbeğine bak' dedi. Normalde ayı vb. hayvan benzetmelerine çok maruz kalsam da o laf benim çok ağrıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim."

"Sonra baktım yine kiloluyum. Yine yemeye başladım. Ama annem artık sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burda çok yemek var' diyerek bana inanmadı. Böylece benim diyet sürecim başladı ve 2 sene sürdü. 140 kilodan 76 kiloya indim."

Ünlü oyuncu 2014 yılının haziran ayında Melis İşiten’le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016’da kızları Ada dünyaya geldi. Ünlü çiftin mutlu evlilikleri sürüyor.

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