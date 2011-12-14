Ünlülerden meme kanseri projesine destek

Meme kanserine dikkat çekmek için 15 ünlü ve başarılı kadın hayallerinden ilham alarak hazırladıkları büstiyerler ile projeye destek verdi. AVON, geleneksel hale gelen AVON Pembe Ajanda 2012 ile meme kanserine karşı mücadele için bir adım daha atıyor.

AVON Meme Kanseri ile Mücadele Projesi’nin 15. yılında 15 kadın, AVON Pembe Ajanda 2012 için bir araya geldi. Sinemadan modaya, müzikten iş dünyasına kadar alanında başarılı 15 kadın, meme kanserine dikkat çekmek için hayallerinden ilham alınarak hazırlanan büstiyerlerin fotoğraflarını, kişisel mesajları ile birlikte AVON Pembe Ajandası’nda paylaştı.

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Ajandanın satışından elde edilen gelir, AVON Meme Kanseri ile Mücadele Fonu’na aktarılacak. ‘AVON Meme Kanseri ile Mücadele Projesi’ ile 15 yıldır sağlık alanında Türkiye’nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden birine imza atan AVON, geleneksel hale gelen AVON Pembe Ajanda 2012 ile meme kanserine karşı mücadele için bir adım daha atıyor.

15. yılında 15 kadın bir araya geldi

AVON Meme Kanseri ile Mücadele Projesi’nin 15. yılında 15 kadın, AVON Pembe Ajanda 2012 için bir araya geldi. Farklı alanlarda üstün başarılara imza atmış 15 kadın, meme kanserine dikkat çekmek için hayallerinden ilham aldı. Projeye özel tasarlanan büstiyerler ile AVON Meme Kanseri ile Mücadele Projesi’ne destek verildi.

Anjelika Akbar, Ayşenur Yazıcı, Azra Akın, Burcu Esmersoy, Evrim Akın, Gaye Sökmen, , Lolita Asil, Müjde Ar, Nükhet Duru, Serra Yılmaz, Sezen Aksu, Songül Öden, Tanem Sivar tarafından tasarlanan büstiyerler ünlü tasarımcı Zeynep Tosun’un dokunuşlarıyla hayat buldu. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ise proje için tasarladığı büstiyerde Beymen Tasarım Ekibi’nden destek aldı.

Geçtiğimiz sene aynı proje için aralarında Cem Adrian, Dj Geveze, Emre Belözoğlu, Engin Atsur, Fahir Atakoğlu, Fatih Erkoç, Gökhan Tepe, Kemal Doğulu, Levent Yüksel, Mustafa Ceceli, Müjdat Gezen, Özgür Özberk, Rüştü Reçber, Salih Saka ve Uğurkan Erez’in bulunduğu 15 ünlü ve başarılı erkek, bir araya gelmişti. Farklı alanlarda üstün başarılara imza atmış, meme kanserine dikkat çekmek için hayallerinden ilham alarak projeye gönülden destek veren 15 kadın, yeni yıldan önce projenin lansman gecesinde bir araya gelecek.

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