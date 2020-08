Tüp bebek tedavisinde stresle başa çıkmanın yolları

İnfertilite tedavisi süreci, kişiler için zorlayıcıdır. Doğurganlık yetisindeki bu hasar, sosyal çevrenin beklenti ve baskıları ile birleşince, önemli bir kaygı ve eksiklik hissi zemini oluşturur. Bu nedenle, tüp bebek tedavisindeki çiftlerde, tedavi sırasında görülmesi doğal karşılanan merak, heyecan, endişe gibi durumsal duygulara ek olarak, uzun dönemli stres birikiminin olumsuz etkileri de zaman zaman görülebilmektedir.

Tüp bebek tedavisinin başladığı günden, gebelik testi sonucunun belli olacağı güne kadar geçecek olan 20 günlük süre, stresin en yoğun yaşandığı dönemdir. Bu dönemde yaşantınızı mümkün olduğunca planlamanız gerekir. Unutmayın ki belirsizlik ve kontrol edilemeyen endişe yeni bir stres kaynağı olacaktır.

Kadınlarda bulunan tüplerdeki işlevsel bozukluk, yumurtalıklarda yumurtlamayı ve gebe kalmayı etkileyen etkenlerden en önemlisi strestir. Bu nedenle tüp bebek öncesi ve uygulama zamanı en çok kadının tüp bebek tedavisi sonunda başarılı bir gebelik elde edebilmesi için bu süreçte stresten uzak kalması ilk önerimizdir. Yaşanan stres ya da olumsuz süreçler kadının ruh hali ile birlikte en önemli ve her yerde karşınıza çıkan şu meşhur hormonlar da yarattığı etki ile birlikte yapılacak tüp bebek süreçlerini olumsuz etkiler. Kadınların stres içinde olmasının en önemli sebepleri de eşleri, aile baskısının olması ve çiftler arasında yaşanan uyumsuzluk gelmektedir. Ailenin bu konularda gerektiği gibi bilinçlendirilmesi, tüp bebek tedavisinin başarısı için oldukça önemlidir. Tüp bebek tedavisini yaptırmak isteyen çiftler tedaviden önce yeterli bilgiye sahip olmalı ve bunun aşamaları açısından gerektiği gibi bilgilendirilmeleri tedavide stresin oluşmaması için önem taşımaktadır. Tabii ki en önemlisi güven. Doktorunuza güvenmek onunla her an iletişimde olabilmek, kafanızı karıştıran tüm süreçlerde destek almak en büyük rahatlıktır.

Tüp bebek tedavisinde stresin azaltılması için neler yapılabilir?

Tüp bebek tedavisini bebek sahibi olmak için uygulamak isteyen çiftlerin önce birbirine karşı anlayışlı olması ve uyum içinde hareket etmesi gerekir.

Tedavi uygulanacak kadının rahatlayacağı yoga ve meditasyon yöntemlerine başvurması tavsiye edilir.

Tedavide stresle baş edebilmek için çiftler beraber bir psikologdan destek almalıdır.

Nikotin ve kafein içeriğine sahip olan besinlerden uzak durulmalı ve uygun olan egzersizler yapılmalıdır.

Tüp bebek ve kısırlıkla ilgili öğrenmek istenen her şey ve çiftlerin kafasına takılan her konu doktorun açıklamalarıyla öğrenilmeli, bunları çevreden duyulan bilgilerle değerlendirmemelisiniz.

Tedaviye başlamadan önce diğer aile bireyleriyle olan iletişime önem verilmelidir.

Tüp bebek tedavisi kararı veren çiftler önce kendilerini buna manevi açıdan hazır hissetmelidir.

Stresten korunmak için yapılması gerekenler